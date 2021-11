Sambasoul lança show ao vivo com muito samba, pop e energia

10 de novembro de 2021

Conexão com o público, mistura de estilos, consolidação no Samba Pop, músicas autorais, releituras de canções populares e muita energia nas apresentações. O Sambasoul segue seu caminho com essa “pegada”, sempre em crescimento, e agora apresenta mais uma novidade a todos que acompanham a banda: o lançamento do show Sambasoul Ao Vivo, gravado no Espaço Skye, em Vila Velha, no Espírito Santo.

Trata-se de uma série de lançamentos com três blocos, três datas e versões de canções conhecidas, todas arranjadas de modo a consolidar a mistura musical característica do grupo.

O primeiro lançamento será no próximo dia 19, sexta-feira, no YouTube e nas plataformas digitais. Neste primeiro bloco, a banda apresenta as canções “Alguém Me Avisou” (Dona Ivone Lara) e “Sorri, Sou Rei” (Natiruts). A primeira será veiculada apenas no Youtube. “Sorri, Sou Rei”, por sua vez, entra em formato de vídeo e também nas plataformas.

Já no dia 3 de dezembro o grupo emenda uma sequência com os hits contemporâneos “Patricinha Do Olho Azul” (Grupo Bom Gosto), “4 Da Manhã” (UM44k) e “Sobre Nós” (Poesia Acústica), todas distribuídas tanto no Youtube quanto nas plataformas digitais. Da mesma forma, no dia 17 de dezembro o Sambasoul fecha a série de lançamentos com as canções Mega Star (Exaltasamba), “É Tarde Demais” (Raça Negra) e “Quero Te Encontrar” (Claudinho e Buchecha).

Interessante é que toda a preparação para o show ao vivo aconteceu com uma reunião da banda em um sítio em Vila Velha, encontro que está registrado numa série de episódios no YouTube do grupo.

“Estamos com essa pegada de fazer lançamentos com as nossas músicas autorais e, também, releituras, para cada vez mais nos aproximarmos do público. Todos esses lançamentos são uma forma de potencializar nosso crescimento como banda e possibilitar que o público entenda como pensamos, como acontece nossa mistura musical”, avaliam os integrantes do grupo, formado por Raul Mesquita (Voz), Lucas de Carvalho (Baixo) e Rafael Valadares (Guitarra).

O Sambasoul – Grupo oficial da distribuidora ONErpm, uma das maiores do mundo, a banda já lançou três singles autorais no YouTube e nas plataformas: “Fica Mais Um Pouco”, com mais de 17 mil plays no Spotify; “Taí”, com mais de 33 mil; e “Tudo Que Você Quiser”, com quase 7 mil.

Antes da pandemia, o grupo emplacou evento próprio, o Sambasoul Sunset, com média de 1,5 mil pessoas nos shows. Com o avanço da vacina e a possibilidade de um público maior nas apresentações, o Sambasoul deve voltar com seu evento em breve.

Antes disso, no entanto, a banda mostra seu crescimento e já conta com grandes shows: neste domingo, dia 14, divide o palco com Skank – na turnê de despedida – e Silva, na Área Verde do clube Álvares Cabral, em Vitória.

O Sambasoul também já tocou ao lado de nomes e bandas como Ivete Sangalo, Marcelo D2, Atitude 67, Melim, Ferrugem, Armandinho e Léo Santana.

Serviço: Sambasoul lança show ao vivo gravado em Vila Velha

– Quando: Dias 19 de novembro (bloco 1), 3 de dezembro (bloco 2) e 17 de dezembro (bloco 3);

– Onde: YouTube e plataformas digitais



– Link YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCxa_c-ow0xyqmQd1yUNjGBg

– Link Spotify:

https://open.spotify.com/artist/4pd6OUR8yKS4w6sWrnTeHo?si=i7cscNcbTMyUtKhdBP2mHQ

Ficha Técnica

– Sambasoul: Raul Mesquita (Voz e Violão), Lucas de Carvalho (Baixo e Voz) e Rafael Valadares (Guitarra e Voz)

– Músicos: Douglas Helmer (Bateria); Lui Ruas (Cavaquinho); Marcão Gabriel e Saulo Santos (Percussão); e Matheus Nogueira (Teclados)

– Captação e edição: Nego Léo

– Mixagem: Jackson Pinheiro

– Masterização: Ricardo Ton

– Direção de imagem: Marlon Ghirardelli

– Edição de imagem: Rafael Pessim

– Filmmakers: Marlon Ghirardelli, Rafael Pessim, André Dias e Anderson Bibico

– Fotos: Levi Mori

– Produção Executiva: Naiara Abdalla

– Distribuição: ONErpm