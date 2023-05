Samu abre inscrições para processo seletivo, confira aqui

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu 192) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo que irá selecionar profissionais da área da saúde. As vagas são para enfermeiro socorrista, condutor socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica (PcD).

Os salários vão de R$ 1.634,22 a R$ 3.599,44, para cargas horárias que variam de 30 a 36 horas semanais.

A avaliação dos candidatos será realizada pela comissão organizadora do processo seletivo, tendo como base avaliativa o currículo e os títulos, e a experiência profissional.

As inscrições podem ser realizadas no portal https://www.samues.com.br

Para o cargo de enfermeiro socorrista, o prazo termina no dia 19 de maio. Já para condutor socorrista, o prazo de inscrições vai até o dia 18 de maio. Quem quiser se candidatar para o cargo de telefonista auxiliar de regulação médica (PcD), o prazo termina na próxima segunda-feira (15).

Saiba mais:

Vaga PcD: Telefonista Auxiliar de Regulação Médica – TARM

Inscrições: de 05 a 15 de maio de 2023.

Carga horária: 30 horas semanais (escala 4/2 – 6 horas diárias).

Benefícios: salário de R$ 1.634,22.

Pré-requisitos: ser maior de 18 anos; ter ensino médio completo; ter curso de telefonista e/ou telemarketing e/ou atendimento ao público; ter curso de informática básica; experiência profissional mínima de seis meses em atendimento ao público; e laudo médico PcD.

Vaga: Condutor Socorrista

Inscrições: de 09 a 18 de maio de 2023.

Carga horária: 36 horas semanais (escala 12/36).

Benefícios: salário de R$ 2.245,01 + ticket de R$ 24,00 por plantão.

Pré-requisitos: ser maior de 21 anos; ter ensino médio completo; CNH categoria D ou E (dentro da validade); experiência como motorista profissional nas categorias D ou E, ou condutor de emergência; curso de capacitação de condutores de veículos de emergência com carga horária mínima de 50 horas, concluído e dentro da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) com carga horária mínima de 200 horas.

Obs: não são permitidos cursos na modalidade EaD.

Vaga: Enfermeiro Socorrista.

Inscrições: de 09 a 19 de maio de 2023.

Carga horária: 30 horas semanais (escala 12/60).

Benefícios: salário de R$ 3.599,44 + ticket de R$ 24,00 por plantão.

Pré-requisitos: ser graduado em Enfermagem; ser registrado no conselho de classe; experiência mínima de seis meses em serviço de saúde voltado ao atendimento de urgência e emergência; ser proficiente em um dos cursos descritos e exigidos no edital, mesmo que fora da validade; ter curso de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com carga horária mínima de 200 horas.

Obs: não são permitidos cursos na modalidade EaD.