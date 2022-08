Sancionada lei que cria escola integral em Itapemirim

O prefeito de Itapemirim em exercício, Fábio dos Santos Pereira (DaGata), sancionou a lei de nº 3.308, de 11 de agosto de 2022, que o cria o Centro Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral “Waldeia Ferreira Peçanha”, destinada a oferecer o Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano em tempo integral, conforme necessidade da comunidade escolar, com capacidade inicial prevista para atendimento de 540 alunos e carga horária mínima de 7h/d (sete horas por dia) e 35h/s (trinta e cinco horas por semana).

Os custos e operação da escola estão estabelecidos na Lei Municipal 3.282, de 17 de fevereiro de 2022 que instituiu o Programa Municipal de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral – PROETI.

“Nas próximas semanas estaremos reestruturando o esperado plano de aplicação dos recursos junto à equipe docente da escola integral e dessa forma, atendendo a realidade, estaremos qualificando e estruturando a instituição,” enfatizou o Secretário Municipal de Educação, Ismárcio Moté.

ITAPEMIRIM FAZ PARTE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO

O prefeito de Itapemirim em exercício, Fábio dos Santos Pereira (DaGata), também sancionou a lei de nº 3.309/22, que autoriza o Município a filiar-se e contribuir anualmente com a UNDIME-ES – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Espírito Santo.

A contribuição referida terá cunho exclusivamente para as atividades da Entidade, conforme prescrito em seus estatutos.