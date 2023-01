Santa Teresa é opção de turismo de lazer e gastronômico no Espírito Santo

Cercado por belezas naturais, o município de Santa Teresa é um destino turístico que encanta. Integrante da região turística Imigrantes, a cidade une a cultura europeia marcante, biodiversidade preservada e ótima gastronomia a um clima agradável.

Por ter sua história atrelada à imigração italiana ao Brasil, Santa Teresa preserva em sua arquitetura, cultura e, principalmente, gastronomia, influências marcantes da presença dos descendentes italianos. Um dos locais em que é perceptível tal influência é a Rua do Lazer, espaço cercado de casarões preservados, onde se encontram vários restaurantes que servem produtos da região, típicos da Itália.

Além da influência italiana, outro atrativo do município é a Mata Atlântica preservada, com rica biodiversidade, principalmente, nas espécies de orquídeas e de beija-flores, que eram paixão e objeto de estudo do teresense Augusto Ruschi, considerado Patrono da Ecologia no Brasil. Seus estudos podem ser conhecidos no Museu Mello Leitão, localizado no Centro da cidade.

Entre as opções que o município de Santa Teresa oferece para os turistas, o Circuito Caravaggio se destaca. O circuito, que recebeu esse nome em homenagem à padroeira da localidade e da região de mesmo nome na Itália, Nossa Senhora do Caravaggio, é composto por mais de 30 empreendimentos. No percurso há atrativos ligados ao Agroturismo, turismo de aventura, lazer como também à degustação de bebidas artesanais produzidas na região.

O Circuito é opção de lazer para vários públicos. Famílias com crianças, jovens que buscam turismo de aventura, e também para quem busca boa comida e degustação de cervejas como também espumantes e, claro, o ótimo café capixaba.

Confira:

Hospedagem

As pousadas do Circuito Caravaggio oferecem uma experiência completa para aqueles que desejam passar uns dias curtindo as belezas da região. Os estabelecimentos oferecem ótimos serviços com bons quartos, café da manhã com quitutes típicos da região, vistas deslumbrantes e áreas de lazer com piscina para todas as idades, perfeitas para se levar idosos e crianças.

Gastronomia

Para aqueles que viajam em busca de uma ótima experiência gastronômica, os restaurantes e cervejarias do Caravaggio oferecem o que há de melhor em culinária da região, servindo pratos típicos da culinária italiana. São opções massas e polentas, feitas com tradicional queijo de Santa Teresa, linguiças artesanais, pratos com carne bovina e suína e doces, tudo aliado a uma boa bebida teresense, perfeita para compartilhar com os amigos e familiares.

O Caravaggio também oferece opções de café da manhã variado com pães, bolos, produtos locais e o bom café da região serrana do Estado.

Cultura

Para aqueles que desejarem conhecer um pouco mais sobre as origens e cultura da região do Caravaggio, é possível visitar alguns dos locais históricos da região, que contam não só da história de Santa Teresa, mas também do processo da imigração europeia no Estado do Espírito Santo.

Aventura

O Circuito Caravaggio oferece opções para aqueles que são amantes de uma boa e velha aventura, sendo possível aproveitar a rampas de voo livre com vista às belas montanhas da região serrana, além das diversas trilhas no meio da Mata Atlântica preservada.

Degustações

Para os amantes de uma boa bebida, o Circuito Caravaggio oferece, além de ótimas cervejarias artesanais, diversas vinícolas e destilarias, onde além da possibilidade de consumir e comprar bebidas no local, é possível também observar todo o processo artesanal de produção, desde a coleta da matéria-prima até o engarrafamento.

Informações: https://www.santateresa.es.gov.br/

por Eduardo Braz