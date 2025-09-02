Saúde de Anchieta conta com canal exclusivo para ouvir cidadãos

A população de Anchieta agora conta com um canal exclusivo para se manifestar sobre os serviços de saúde: a Ouvidoria SUS. O espaço é destinado ao recebimento de sugestões, avaliações, elogios, reclamações e dúvidas, funcionando como uma ferramenta oficial para aproximar os usuários da gestão municipal.

De acordo com a Secretaria de Saúde, registrar a manifestação na Ouvidoria é fundamental para garantir a melhoria contínua dos atendimentos, já que cada demanda registrada é analisada e contribui para o aperfeiçoamento das políticas públicas na área.

A ouvidora da Saúde, Lídian Castro, reforça que o serviço é um elo direto entre a população e a gestão. “Nosso papel é acolher cada manifestação e garantir que ela chegue aos setores responsáveis. Esse diálogo é fundamental para que possamos intensificar acertos, identificar problemas, corrigir o que é necessário e construir juntos uma Saúde mais Acolhedora”, destacou.

O serviço pode ser acessado de diferentes formas: por telefone ou WhatsApp, pelo e-mail institucional, diretamente no site da Prefeitura ou ainda de forma presencial na sede da Secretaria de Saúde. A proposta é oferecer alternativas acessíveis para que todos os cidadãos possam ser ouvidos e ajudar a construir uma Saúde cada vez mais eficiente e acolhedora em Anchieta.

Saiba mais

Ouvidoria SUS

Telefone/WhatsApp: (28) 99254-8670

E-mail: [email protected]

Site: www.anchieta.es.gov.br – clique no ícone Ouvidoria SUS

Presencial: Secretaria de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h