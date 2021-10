Saúde de Vitória e Multivix firmam parceria para atender animais do CVSA

Na última quarta-feira (6), a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória (Semus) assinou um convênio de parceria com a Faculdade Multivix para ofertar aos alunos do curso de Medicina Veterinária vivência prática no Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA).

Por meio dessa parceria os alunos estarão presentes no CVSA, acompanhando os animais que são recolhidos pela equipe que atua no centro e precisam ficar no canil.

Em contrapartida, a Clínica Veterinária Multivix realizará exames de imagem, como ultrassom ou raio-x, nos animais que estão no CVSA.



O prefeito Lorenzo Pazolini ressaltou a importância da presença dos alunos no CVSA e lembrou que desde o início da gestão um grande programa de proteção aos animais foi implementado por meio da Secretaria de Saúde, também a secretaria de Meio Ambiente, para garantir o bem-estar animal.



“Esse conjunto de ações, bem como essa parceria que firmamos junto à Multivix, vai reverberar na nossa cidade de forma positiva e bastante robusta. É fundamental que tenhamos políticas públicas eficientes, eficazes e profícuas, que gerem resultado e que, principalmente, tenham a capacidade de chegar até a vida do cidadão, assim, essa parceria além de proporcionar uma vivência de aprendizado aos alunos, vai beneficiar os animais com exames de diagnóstico por imagem”, ressaltou o prefeito.



“Para o aluno, esse contato é muito importante, permitindo ganhar experiência na área de vigilância ambiental e saúde pública, observando doenças comuns como a esporotricose, por exemplo. Para o CVSA, os exames de imagem possibilitarão diagnósticos mais precisos para os animais que estão no nosso canil”, afirma a secretária de saúde, Thaís Cohen.



A Semus também possui convênio com a Multivix em outras áreas da saúde como enfermagem, farmácia, psicologia, odontologia, nutrição, fisioterapia e educação física.



foto Leonardo Silveira/PMV