Saúde de Vitória segue registrando grande fluxo de pessoas com sintomas gripais

31 de dezembro de 2021

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informa que o fluxo de pessoas buscando a rede municipal de saúde com sintomas respiratórios continua. As escalas médicas estão completas e reforçadas para garantir o atendimento ao cidadão.

Da zero hora às 17 horas desta quinta-feira (30), foram realizados 96 atendimentos no Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá e 149 no PA de São Pedro.

As Unidades de Saúde atenderam 94 pacientes em retaguarda aos Prontos Atendimentos. Ou seja, pacientes que buscaram atendimento no PA com sintomas de baixa gravidade e deveriam ser atendidos nas unidades de saúde.



No momento, há 22 pacientes internados, aguardando transferência por meio da Central de Vagas do Estado.



A Semus reforça que os pacientes com sintomas gripais leves, como tosse, dor de garganta, dor de cabeça e febre baixa, devem buscar atendimento nas unidades de saúde, que suspenderam as consultas eletivas para priorizar o atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios de baixa gravidade. Elas também irão funcionar nesta sexta (31), até as 17 horas.