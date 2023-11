SAÚDE | Dicas de como proteger a visão durante as altas temperaturas

As ondas de calor intenso nos últimos dias, com temperatura beirando os 40ª C, já não são eventos raros. De acordo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a ocorrência de períodos extremamente quentes aumentou nas últimas décadas e continuará nos próximos anos.

A exposição direta ao sol pode levar a diversas consequências para a saúde, como queda de pressão e desmaios, além de aumentar o risco de outras doenças mais graves, como o câncer de pele. Mas, e os cuidados com os olhos? Quais as principais consequências desses períodos?

De acordo com a médica oftalmologista, Judith Azevedo, o principal efeito do calor na visão é o olho seco. “O calor intenso provoca a evaporação das lágrimas e afeta diretamente o bom funcionamento dos nossos olhos. Em casos extremos, pode causar ainda fotofobia, irritação e visão embaçada”, explica.

A médica reforça ainda que não só o calor produz secura ocular. “Como resultado das altas temperaturas, o uso de ar condicionado e de ventiladores também aceleram a evaporação das lágrimas. Essa situação torna-se ainda mais agravante para quem trabalha olhando para o computador por longo tempo”, diz.

Além do olho seco, o calor intenso também pode trazer outras consequências para a saúde visual, como a conjuntivite alérgica, além do aumento do risco para o desenvolvimento de catarata.

Como evitar?

É importante usar óculos de sol contra radiação UVA e UVB quando estiver ao ar livre. Os óculos são fundamentais para proteger a visão e evitar exposição direta ao sol. “Além de ser um acessório da moda, os óculos de sol ajudam a reduzir a evaporação da lágrima e evitam o contato dos olhos com outros alérgenos potenciais”, explica Judith.

Hidrate seus olhos com frequência. “O simples ato de piscar os olhos com frequência já ajuda. Mas é aconselhável usar lágrimas artificiais sem conservantes para potencializar essa hidratação. Principalmente para quem passa muitas horas no seu local de trabalho, em frente ao computador e com o ar condicionado ligado”, salienta a médica.

O uso de bonés e chapéus também são importantes. Eles servem como barreiras físicas de proteção da pele e dos olhos.

E procure seu médico oftalmologista sempre que perceber qualquer desconforto ou problema visual. O diagnóstico precoce de algumas doenças pode ser essencial para o tratamento e correções necessárias.

