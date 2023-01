Saúde em alerta! Câncer do colo de útero atinge mais de 17 mil brasileiras por ano

Exames preventivos, como o ultrassom, são fundamentais para o diagnóstico precoce da doença

O ano começou com um importante alerta às brasileiras. Segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 17.010 mulheres devem ser diagnosticadas com câncer de colo de útero no Brasil em 2023, o que representa 46 novos casos por dia. O câncer do colo do útero é hoje o terceiro tumor maligno mais frequente nas mulheres e a quarta causa de morte por câncer entre a população feminina no país.

Esse tipo de câncer é causado pela infecção persistente por alguns tipos do papiloma vírus humano, o HPV. Ele é muito comum entre mulheres jovens, na faixa dos 35 a 44 anos e apesar da alta incidência de casos, especialistas reforçam que, com algumas medidas, é possível evitar a doença ou garantir altas taxas de cura quando detectado e tratado no início.

O HPV é transmitido pelo ato sexual, por isso, fazer sexo com proteção é essencial para se prevenir. Além disso, exames preventivos são indispensáveis para detectar lesões pré-cancerígenas antes que elas evoluam.

Quando o assunto são exames preventivos, além do tradicional papanicolau, a ultrassonografia pélvica é outra opção muito indicada pelos médicos. Este tipo de exame de imagem, permite avaliar a região da pelve e pode ser realizada de duas formas: pela via abdominal (por cima da barriga) ou pela via intravaginal (transvaginal).

Um exame de ultrassonografia pélvica é rápido e fundamental para as mulheres, pois a partir dele o profissional da saúde pode observar os ovários e o útero, ajudando na detecção precoce de casos de câncer de colo do útero.