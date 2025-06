Saúde em Foco: Anchieta expande atendimentos e anuncia novos investimentos

Município superou o percentual de investimento mínimo exigido por lei e expandiu serviços na Atenção Primária, Saúde da Mulher, Pronto Atendimento Infantil e reabilitação

A Secretaria Municipal de Saúde de Anchieta apresentou, na última quarta (25), à população, durante audiência pública, o relatório de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre de 2025. O evento, realizado na Câmara Municipal, reuniu gestores, vereadores, profissionais da saúde, representantes da sociedade civil e moradores interessados em acompanhar de perto as ações da gestão pública.

Durante a apresentação foram detalhadas as principais ações, investimentos e indicadores que marcaram os primeiros quatro meses do ano, além dos desafios enfrentados pela rede de saúde municipal. O relatório inclui dados sobre atendimentos, programas em andamento, campanhas de vacinação, distribuição de medicamentos, além de informações sobre os recursos aplicados.

Os dados revelam avanços importantes em diversas frentes, como ampliação da cobertura na Atenção Primária, aumento dos atendimentos médicos e odontológicos, reforço na rede de especialidades e expansão da infraestrutura de saúde.

Com um investimento total de R$ 27,3 milhões no quadrimestre, a gestão municipal aplicou 21,12% da receita proveniente de impostos em saúde, superando o mínimo constitucional de 15%. O gasto per capita com recursos próprios em ações e serviços públicos de saúde chegou a R$ 715,59 por habitante.

O número de atendimentos médicos nas unidades de saúde aumentou em 15,7% em relação aos quatro primeiros meses do ano passado, totalizando 16.845 consultas médicas, reflexo da cobertura das 18 equipes da Estratégia de Saúde da Família. A cidade conta com 21 unidades de saúde e 18 equipes de saúde bucal. Em Iriri, Centro II e Centro III, também foram promovidos atendimentos em horário estendido.

Para ampliar o acesso, a prefeitura está finalizando a construção da nova Unidade de Saúde de Nova Anchieta, com capacidade para atender mais de 10.000 pessoas, por meio de três equipes de Saúde da Família, conforme diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).

A área da saúde da mulher foi reforçada com a realização de 573 exames preventivos de câncer do colo do útero, 341 exames de mamografia e o acompanhamento de 132 gestantes. Um total de 467 mulheres estão em acompanhamento após exames alterados.

O Centro de Especialidades Unificadas (CEU) realizou 5.850 atendimentos, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior. Foram registrados também 38 atendimentos de teleconsultas, nas especialidades de nefrologia e angiologia. A reabilitação também ganhou reforço: 104 pacientes estavam em atendimento e 134 aguardavam agendamento no primeiro quadrimestre.

Para apoiar os casos de maior complexidade, a Secretaria firmou novo convênio com o Hospital Padre Humberto, permitindo internações clínicas, cirurgias e a previsão de início de exames como colonoscopias e endoscopias.

Além disso, desde maio, Anchieta passou a contar com um Pronto Atendimento Infantil focado no atendimento para menores de 16 anos, com capacidade para atender até 2 mil crianças por mês. A estrutura conta com sete leitos pediátricos, 22 clínicos, dois de emergência e quatro cirúrgicos.

A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) alcançou 97,4% de cobertura da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME). O estoque atual é de mais de 8,4 milhões de comprimidos e frascos, garantindo acesso aos principais medicamentos da rede pública.

Um dos principais desafios é o número de faltas a consultas e exames especializados, o absenteísmo. Para diminuir o número de faltosos, a Secretaria Municipal de Saúde reorganizou a equipe e criou um setor que é responsável por monitorar agendamentos e fazer uma comunicação mais próxima com o cidadão. Com as ações do programa “Saúde sem Falta”, a Secretaria conseguiu reduzir em 12% o número de faltas.

“A prestação de contas é um compromisso com a transparência e a participação social. A população tem o direito de saber como estão sendo aplicados os recursos e quais resultados estamos alcançando, bem como os desafios que enfrentamos. Em apenas quatro meses, com o apoio de toda a equipe, os avanços são visíveis, no trabalho para uma saúde cada vez mais acolhedora”, destacou o secretário municipal de Saúde, Renato Lorencini.