Saúde lança editais com 179 vagas para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas

23 de dezembro de 2022

A Secretaria da Saúde, por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi) lançou dois editais com 179 vagas para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas. As oportunidades são para atuação no Provimento e Fixação de Profissionais, do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS).

O Edital ICEPi/SESA Nº 057/2022 tem 117 vagas para médicos atuarem em 39 municípios do Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de janeiro, pelo link https://conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi/

Já o edital ICEPi/SESA Nº 058/2022, disponibiliza 43 vagas para enfermeiros e 19 para cirurgiões-dentistas em 22 municípios capixabas. As inscrições vão até o dia 02 de janeiro, pelo link https://sga.saude.es.gov.br/f/Yqtx3bTT.

Os editais podem ser consultados no site https://icepi.es.gov.br/editais/abertos.

Qualifica-APS

O Qualifica-APS visa a qualificar e aumentar a resolutividade da APS com foco na Estratégia de Saúde da Família (ESF) e efetivar a Política de Educação Permanente em Saúde por meio da integração ensino-serviço, proporcionando a formação de profissionais de saúde para atuação no Sistema Único de Saúde.

Os profissionais têm seu processo de formação baseado em metodologias inovadoras de ensino, com 40 horas dedicadas para atividades práticas, teórico-práticas e teóricas, como treinamentos e pesquisas. Além de atuarem nas unidades de saúde, os profissionais realizam formação na modalidade de aperfeiçoamento e especialização com ênfase em Saúde da Família e Comunidade.