ANCHIETA | Saúde lança programa de capacitação profissional

today8 de abril de 2025 remove_red_eye49

A capacitação permanente foi uma das demandas mais pontuadas pelos profissionais de saúde de Anchieta como uma das principais necessidades. Em resposta a essa demanda, o município reativou o Núcleo de Educação Permanente (NEP): Educação em Saúde, com o objetivo de promover a formação contínua, a atualização e a integração dos profissionais da área. As aulas ocorrerão periodicamente ao longo do ano, com os médicos Marcos Quina e João Marcos.

O principal objetivo do NEP é atender a essa demanda de capacitação, promovendo a melhoria contínua da qualidade do serviço e a humanização do atendimento. Para isso, serão oferecidos cursos nas modalidades presencial e online, realizados pela equipe multidisciplinar do NEP.

Dentre as capacitações previstas, destacam-se temas de grande relevância para o manejo em situações de emergência, como: Intubação, Sedação e Ventilação; Suporte Básico de Vida Adulto e Pediátrico; Emergências Cardiológicas; Atendimento ao Paciente Vítima de Afogamento; e Emergências Psiquiátricas.

Ao final de cada curso, os participantes receberão um certificado emitido pela Escola de Governo de Anchieta (EGAN). Além da qualificação profissional, cada curso completado garantirá pontos em processos seletivos futuros.

“O NEP se consolida como uma ferramenta importante para a capacitação e valorização dos profissionais de saúde em Anchieta, atendendo diretamente à demanda de qualificação apontada pelos próprios trabalhadores e refletindo o compromisso com a excelência no atendimento e a melhoria contínua da saúde pública no município”, afirma o secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Renato Lorencini.

Sobre os instrutores

* Dr. Marcos Quina Bettencourt Alves. Formado pela UFES/ Vitória, Mestre em Medicina pela Universidade Nova de Lisboa/Portugal, Cirurgião geral pelo HSCMV/ Vitória, Instrutor do curso ACLS da Associação Americana do Coração/ AHA, Médico Socorrista do SAMU 192 da grande Vitória (2007 a 2020), Médico efetivo da Prefeitura de Anchieta desde 2009. Cursos PHTLS, ATLS, ACLS, BLS e PALS.

* Dr. João Marcos de Oliveira Filho. Formado pela UNIG/ RJ, pós-graduado em psiquiatria pela Funorte / MG, especialista em medicina da família e da comunidade pela SBMFC, formado em psicanálise clínica pela sociedade brasileira de psicanálise/ SBP, terapeuta comunitário pela sociedade brasileira de terapia comunitária. Instrutor do curso Manchester de classificação de risco. Médico efetivo da Prefeitura de Anchieta desde 2012.