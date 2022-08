​SAÚDE | Vila Velha é referência em desospitalização com o Programa Melhor em Casa

Na última semana, médicas e enfermeiras de Vila Velha ministraram uma capacitação para escritórios de Gestão de Alta (EGAs) e para o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Formação de Saúde (ICEPi) sobre o Programa Melhor em Casa. Este ano, o município atendeu mais de 75 pacientes que precisam de cuidados de saúde intensos, bem como visitas periódicas, sendo uma referência de desospitalização no Estado.

A ação tem como objetivo contribuir para a troca de conhecimentos no campo da administração hospitalar, construindo de maneira conjunta a assistência domiciliar dos pacientes que estão no processo de alta do hospital.

Por meio da busca ativa, a equipe do Programa Melhor em Casa vai até o hospital avaliar os pacientes munícipes de Vila Velha que têm perfil para desospitalização, realizando a caracterização do cuidado e do tipo de atenção e procedimentos utilizados para efetuar a assistência.

O fim do período de internação é programado entre a equipe dos hospitais e a equipe do Melhor em Casa, com o apoio da família. A coordenadora responsável pelo programa, a médica Vivian de Barros, fala sobre a importância da parceria entre instituições e pessoas: “Essa colaboração é importante para o processo de retorno do paciente para a sociedade, permitindo que o período seja tranquilo e humanizado”, concluiu.

Sobre o Programa Melhor Em Casa

É um programa complementar ao atendimento em domicílio nas regiões que não tem a Estratégia de Saúde da Família. Nessa modalidade, o paciente deve ser acamado e impossibilitado de acessar a Unidade de Saúde.

Para ter acesso ao programa, a unidade de saúde avalia se o paciente preenche aos critérios clínicos para atendimento desta equipe. A partir disso, é feita uma solicitação por meio do preenchimento da ficha de inclusão.

A admissão no Melhor em Casa é realizada quando um membro da equipe vai até a residência para avaliar se o candidato a participar do programa atende os requisitos para ser inserido nos atendimentos.

Outra forma de atendimento é a desospitalização. Nessa modalidade, são atendidas pessoas que estão ocupando um leito de hospital ou Pronto Atendimento (PA), fazendo uso de medicamentos ou curativos em feridas e que podem ser atendidas em casa, dando prosseguimento ao tratamento sem prejuízo à saúde e liberando leitos hospitalares.

Para serem atendidos, os gestores das Unidades de Internação ou PA precisam entrar em contato com o Melhor em Casa, a fim de que a equipe vá até o local avaliar a assistência a ser prestada no domicílio.