Secretaria da Justiça conta com 875 novos rádios de comunicação

25 de abril de 2023

Com o objetivo de modernizar seu sistema de comunicação, a Secretaria da Justiça (Sejus) investiu na aquisição de 650 novos rádios HTs e 225 rádios móveis instalados em viaturas operacionais. Os novos equipamentos irão auxiliar o trabalho dos servidores com equipamentos mais modernos e de tecnologia avançada. A aquisição representa o investimento de cerca de R$ 5 milhões.

Seguindo o mesmo padrão utilizado pelas forças de segurança pública do Estado, a nova comunicação via rádio permite mais celeridade na troca de informação com os operadores da segurança em ocorrências e demandas diversas. Com tecnologia usada por diversas polícias do mundo, os novos equipamentos são capazes de criptografar e impedir a invasão do sistema.

O secretário de Estado da Justiça, André Garcia, destaca a importância do investimento. “Temos investido em tecnologias que proporcionam a melhoria contínua da gestão do sistema prisional. Com mais infraestrutura tecnológica, ampliamos nossa capacidade de comunicação e integração com as demais forças de segurança, além de aprimorarmos o trabalho realizado pelos policiais penais em suas atividades diárias”, pontuou.

Computação embarcada

Além dos rádios HT’s, toda a frota operacional da Secretaria da Justiça conta, ainda, com computação embarcada. Ao todo, 166 viaturas operacionais contam com o novo sistema, integrado ao Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes).

Equipadas com terminal de comunicação de dados (computador automotivo embutido), internet wi-fi de 10 gigabytes por viatura e rastreamento em tempo real, a solução otimiza o gerenciamento da frota e o controle dos recursos operacionais.

Para implantar o serviço, a Sejus contratou uma empresa com experiência no segmento de rastreamento, segurança pública e videomonitoramento. Com essa tecnologia é possível supervisionar com mais precisão as viaturas e o efetivo; controlar os recursos alocados nas atividades e monitorar as escoltas das viaturas operacionais, garantindo rapidez, efetividade e controle nos despachos e envio de apoio emergencial, se necessário.