Secretaria de Assistência Social de Vitória firma parceria com agricultura familiar

today11 de abril de 2023 remove_red_eye45

Segurança alimentar e nutricional é coisa séria e um direito de todas as pessoas. Por isso, a Secretaria de Assistência Social (Semas) da capital, por meio da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN), e o Banco de Alimentos Hebert de Souza, deu mais um passo para garantir a aplicação de recursos para aquisição de produtos da agricultura familiar.

Na terça-feira (4), a equipe da Gsan se reuniu com o presidente da União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes), Darli José Schaefer, para fortalecimento da parceria campo e cidade. O resultado dessa reunião será percebido pelos usuários dos equipamentos da Semas a partir do próximo mês , quando os cardápios passam a contar com produtos da agricultura familiar.

Na avaliação dele, a parceria é muito importante para que seja possível trazer os produtos dos agricultores familiares, das cooperativas até os consumidores da cidade. “O que fortalece a agricultura familiar é o consumidor saber que o que consome são artigos produzidos com muito amor”, destacou Darli.

Para a gerente de Segurança Alimentar e Nutricional da Semas, Roseane Fernandes, essa parceria contribuirá para o fortalecimento das famílias do campo e o reconhecimento do valor e importância dos produtos e de sua qualidade, valorando os pequenos agricultores. “Essa é uma iniciativa pioneira na cidade que vai fazer muita diferença para quem produz e para quem consome”, aposta ela.

Roseane é ainda mais enfática: “precisamos fortalecer o campo para a cidade se alimentar. Quem alimenta a cidade é o campo. Quanto mais recursos públicos são investidos na agricultura familiar, mais qualidade e saúde a população vai ter”, defende a gerente.

“A valorização da agricultura familiar foi uma iniciativa da GSAN e da Gerência dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (GSC), gerência esta pioneira na implantação deste critério no Termo de Colaboração para adquirir tais produtos. Ações gerenciais como esta contribui diretamente para o incentivo de várias formas de construir a sustentabilidade da economia local de seus fornecedores; assegurar alimentos mais limpos e sadios nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV); promover a segurança alimentar e nutricional”, comentou a gerente dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Cristina Silva.

A secretária de Assistência Social, Cinthya Schulz, fez questão de destacar que a Semas empre busca o que é melhor para seus usuários. “Poder melhorar os alimentos ofertados e contribuir para a agricultura familiar é algo que desejamos que se torne uma prática. A Assistência Social junto com a Segurança Alimentar e Nutricional fazem diferença na vida das pessoas”, afirmou.