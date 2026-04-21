Secretaria de Meio Ambiente de Alfredo Chaves passa a atender em novo endereço

today20 de abril de 2026 remove_red_eye65

A Prefeitura de Alfredo Chaves informou que, a partir desta quarta-feira (22), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente passa a funcionar em um novo endereço. O atendimento à população será realizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.041, no Centro do município.

De acordo com a administração municipal, a mudança tem como objetivo melhorar as condições de atendimento, oferecendo mais conforto e acessibilidade aos cidadãos que procuram os serviços da pasta.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente segue à disposição da população, mantendo as atividades e dando continuidade às ações e projetos voltados à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável no município.