Secretaria de Saúde de Anchieta presta contas nesta sexta, 21

today18 de outubro de 2022 remove_red_eye28

A Secretaria de Saúde de Anchieta irá realizar, na próxima sexta-feira (21), audiência pública para apresentação de dados contábeis e financeiros referentes ao 2º quadrimestre de 2022 do Fundo Municipal de Saúde. O evento irá acontecer no plenário da Câmara Municipal, às 9h.

Durante a audiência será apresentado informações sobre o valor arrecadado e os investimentos feitos referentes aos meses de maio a agosto de 2022 pelo Fundo Municipal de Saúde.

De acordo com a titular da pasta, Cristiane Feitosa, as contas já estão sendo apreciadas pelos membros do Conselho Municipal de Saúde.

Haverá espaço também para perguntas e esclarecimentos sobre os dados apresentados ou outro assunto relacionado a prestação de serviço público. O evento é aberto a toda sociedade.