Secretaria do Turismo fortalece Carnaval capixaba com assinatura de Termo de Fomento

today13 de fevereiro de 2025 remove_red_eye51

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), reafirma seu compromisso com o fortalecimento do Carnaval capixaba. Nesta quinta-feira (13), o governador Renato Casagrande participou da assinatura do Termo de Fomento entre a Setur e a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesge). O investimento total ultrapassa R$ 5,3 milhões, sendo R$ 3,3 milhões destinados ao projeto “O Carnaval do Brasil Começa Aqui”, com recursos do Tesouro Estadual.

Além disso, existem investimentos complementares já direcionados a agremiações específicas, como: Grêmio Recreativo Independente de Boa Vista (R$ 365 mil), Associação Recreativa e Cultural Mocidade Unida da Glória (R$ 150 mil) e Associação Cultural Chegou o que faltava (R$ 1 milhão).

“Estamos aqui simbolizando o que estamos fazendo todos os anos e de forma crescente. A gente estabeleceu uma ajuda anual para que pudéssemos chegar ao Carnaval que estamos hoje. Um Carnaval profissional com talentos, profissionais capacitados e que levam à avenida uma obra de arte que muito nos orgulha. Que o Carnaval capixaba continue sendo divulgado para todo o País e que seja um gerador de receitas por meio do turismo. Tenho plena convicção que a cada ano vamos projetando mais o nosso Estado. Por onde a gente anda no Brasil, a gente é reconhecido”, destacou o governador.

Os recursos garantem o fortalecimento das escolas de samba e de toda a cadeia produtiva do Carnaval, abrangendo desde a confecção de fantasias e alegorias até a geração de empregos temporários.

Para o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho, esse investimento reforça o Carnaval como uma importante ferramenta de fomento ao turismo.

“O Carnaval capixaba cresce a cada ano, atraindo turistas e movimentando diversos setores da economia, como hotelaria, gastronomia e comércio. Esse investimento é essencial para garantir um espetáculo ainda mais grandioso em nosso Estado”, pontuou.

Também participaram da cerimônia, que aconteceu no salão da Casa do Turismo Capixaba, em Vitória, o vice-governador Ricardo Ferraço; os deputados estaduais Janete de Sá, Mazinho dos Anjos, Alexandre Xambinho e Camila Valadão; os secretários de Estado, Junior Abreu (Casa Civil) e Nara Borgo (Direitos Humanos); além de representantes da Liesge e presidentes das escolas de samba.

Do Sambão do Povo para todo o Brasil

O desfile das escolas de samba do grupo especial do Carnaval capixaba será transmitido pela terceira vez ao vivo para todo o País, na noite do dia 22 de fevereiro. A iniciativa é fruto da parceria entre a TVE e a TV Brasil, gerando e distribuindo o sinal e seu conteúdo para todas as suas afiliadas, cobrindo todo o território nacional.

A equipe de reportagem fará entradas direto da concentração das escolas, das arquibancadas e de outros locais estratégicos, entrevistando os personagens que protagonizam o espetáculo. Várias câmeras e drones estarão posicionados ao longo da avenida, com som e imagens de alta qualidade, permitindo a melhor cobertura.

Na sexta-feira, dia 21, a emissora pública dos capixabas transmite o desfile do grupo A. A TVE tem tradição na transmissão, já que foi a primeira emissora a exibir o Carnaval do Estado, o que é realizado há 42 anos.

foto Hélio Filho/Secom