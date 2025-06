Secretária Estadual visita obras em Alfredo Chaves e fortalece apoio a novos investimentos

A cidade de Alfredo Chaves recebeu, na manhã desta terça (17), a visita da Secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, que esteve no município para acompanhar de perto o andamento das obras de macrodrenagem no bairro Macrina, executadas com recursos do Governo do Estado.

Acompanhada do prefeito Hugo Luiz, da secretária municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Jane Bettcher, e de demais autoridades locais, a comitiva percorreu pontos estratégicos da cidade que estão recebendo ou pleiteando investimentos importantes.

Com 52% do cronograma executado, a obra de macrodrenagem no bairro Macrina já mostra sinais concretos de transformação. O projeto, que tem como principal objetivo reduzir os constantes alagamentos e melhorar a qualidade de vida da população, contempla intervenções nas ruas Dona Macrina, Carlos Soares Pinto, Expedicionário Osvaldo Saudino e Luiz Villar. Estima-se que cerca de 3.200 pessoas sejam diretamente beneficiadas.

Um destaque do projeto é a construção de um piscinão no antigo local do mercado municipal, que funcionará como reservatório de águas pluviais, e que terá, sobre ele, uma nova praça pública para os moradores do bairro.

O investimento total da obra é de R$ 7,75 milhões, oriundos do Fundo Cidades, com recursos geridos pela Secretaria de Estado do Governo (SEG). A previsão é que seja concluída em dezembro deste ano.

Visita para fortalecer novos investimentos

Durante a visita, Maria Emanuela também conheceu o local onde o município pretende construir um novo Pronto Atendimento (PA). A proposta já conta com sinalização positiva por parte do Governo do Estado quanto à liberação de recursos para execução da obra, considerada essencial para fortalecer a rede municipal de saúde.

A comitiva ainda percorreu outras áreas da cidade onde a administração municipal busca recursos para ampliação do sistema de macrodrenagem e para a construção de um muro de contenção ao longo do Rio Benevente. A obra visa reduzir os impactos das enchentes e oferecer mais segurança às famílias que vivem nas proximidades.

As áreas contempladas pelas intervenções no bairro Macrina foram classificadas, segundo laudo da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), como de risco alto e muito alto para enchentes e inundações. O perímetro abrange uma grande concentração de residências e estabelecimentos comerciais, incluindo escolas, igrejas, supermercados, lojas e serviços diversos, o que torna a obra fundamental para proteger vidas e patrimônios em tempos de eventos climáticos extremos.