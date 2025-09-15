Secretário de Saúde de Marataízes, Rodrigo Lugão, visita Casa Rosa

Na manhã desta segunda-feira (15), o secretário municipal de Saúde de Marataízes, Rodrigo Dadda Lugão, visitou a Casa Rosa, unidade de referência no cuidado especializado à saúde da mulher no município.

Recebido pela diretora da unidade, enfermeira Rita, o secretário conheceu de perto a estrutura do serviço e discutiu sobre os avanços já conquistados e os desafios ainda presentes no atendimento às pacientes.

A Casa Rosa atua como um espaço de acolhimento e atendimento multiprofissional, oferecendo serviços em Ginecologia e Obstetrícia de alto risco, Cardiologia de alto risco, Odontologia/Endodontia, Psicologia, Nutrição, Serviço Social e Fisioterapia para gestantes. A unidade também realiza ultrassonografias e exames laboratoriais.

Segundo o secretário Rodrigo Lugão, a Casa Rosa representa um marco no fortalecimento da rede de atenção à saúde da mulher em Marataízes.

Como funciona a Casa Rosa

O atendimento é gratuito e destinado a mulheres (cis e trans), pessoas não binárias e intersexo com útero, residentes em Marataízes. Para utilizar o serviço, é necessário encaminhamento médico ou do posto de referência. Em casos de projetos e atendimentos psicológicos, basta procurar a recepção da Casa Rosa.

Documentos necessários:

Cartão Nacional do SUS

Documento oficial com foto

Comprovante de residência

Cartão da Família de Marataízes

Local: Av. Simão Soares, s/n – Barra de Itapemirim, Marataízes (Antigo Pronto Socorro – PAM)

Telefone: (28) 3532-1267

Atendimento: segunda a sexta, das 7h às 16h