Secretários de Saúde se reúnem para organizar atendimentos do Micropolo Expandida Sul

today22 de janeiro de 2026 remove_red_eye102

Os secretários municipais de Saúde de Anchieta, Alfredo Chaves, Marataízes, Iconha, Itapemirim, Piúma e Rio Novo do Sul participaram, na manhã desta quarta-feira (21), de uma reunião voltada à organização dos atendimentos de especialidades médicas do Micropolo Expandida Sul.

O encontro foi realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes e teve como principal objetivo alinhar estratégias conjuntas, fortalecer a cooperação regional e otimizar o acesso da população aos serviços especializados de saúde. A iniciativa busca reduzir filas de espera, melhorar o fluxo de encaminhamentos e garantir maior eficiência na utilização dos recursos disponíveis.

Durante a reunião, os gestores destacaram a importância da integração entre os municípios como forma de fortalecer a rede regional de assistência, promovendo um atendimento mais ágil e resolutivo. Entre os pontos centrais discutidos estiveram a organização da regulação de pacientes, a padronização dos protocolos de especialidades médicas e a melhoria contínua da qualidade dos serviços ofertados à população.

A proposta de gestão compartilhada do Micropolo Expandida Sul visa consolidar um modelo mais eficiente e humanizado de atendimento, capaz de elevar o padrão da saúde pública tanto no litoral quanto no interior da região sul capixaba.

Com a união de esforços, os municípios avançam na construção de uma logística de atendimento integrada, garantindo mais qualidade, equidade e acesso aos serviços especializados de saúde.