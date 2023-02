Secti divulga processo seletivo para professor mediador em parceria com a Ufes

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Sistema UniversidadES e Programa Universidade Aberta Capixaba – UnAC, divulgou, em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), nessa quinta-feira (23), os editais do processo seletivo de professor mediador para cursos na modalidade a distância. As vagas têm caráter temporário e atuação na condição de bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES).

O Sistema Universidade do Espírito Santo – UniversidadES é um programa do Governo do Estado que reúne e organiza políticas públicas de Ensino Superior, Técnico, Profissional, Formação Continuada, Educação Financeira e Empreendedora, Pesquisa, Extensão e Inovação. A Universidade Aberta Capixaba (UnAC) é uma criação do UniversidadES que tem por finalidade expandir a oferta de cursos e programas de Educação Superior e pós-graduação no Espírito Santo, disseminando-os para os diversos polos, espalhados pelos municípios do Estado, em colaboração com instituições de Ensino Superior públicas (IFES e UFES).

São oferecidas oito vagas para o curso de especialização em Controle Gerencial e Finanças para Pequenas e Médias Empresas (PME) pelo edital nº 003/23 e seis vagas para o curso de Pós-graduação Lato Sensu “Especialização em Cidades Inteligentes”, por meio do edital nº 004/23, totalizando 14 vagas.

Para realizar a inscrição, o candidato deverá cumprir os requisitos básicos que constam nos editais, como ter experiência mínima de 1 ano em docência e residir no Espírito Santo, por exemplo. A inscrição deve ser realizada no site www.sead.ufes.br com a anexação dos documentos necessários, conforme o edital. Será aceita somente uma inscrição do candidato.

A seleção será realizada mediante Prova de títulos (Etapa 1), prova didática em vídeo (Etapa 2) e Entrevista (Etapa 3), sendo: Etapa 1 eliminatória e classificatória e Etapas 2 e 3 classificatórias. A Prova de Títulos verificará a titulação e a afinidade com a área de conhecimento do curso, enquanto na Prova de Vídeo o candidato deverá gravar um vídeo com duração de três a cinco minutos, explicando um assunto de sua escolha dentro do tema, e encaminhar à comissão o link de acesso. Será eliminado o candidato que não enviar o vídeo em conformidade com as orientações constantes no edital.

A entrevista será realizada por meio de webconferência em data e horário a ser divulgado no site www.sead.ufes.br. Cabendo ao candidato acompanhar as publicações na página do processo seletivo.

Será eliminado o candidato que não apresentar a documentação especificada neste edital, não comparecer em qualquer uma das Etapas neste processo seletivo. Serão classificados para as Etapas 2 e 3, no máximo, sete candidatos por polo. Os demais candidatos serão considerados desclassificados.

A classificação será em ordem decrescente, considerando a soma dos pontos obtidos nas etapas 1, 2 e 3. Em caso de empate na pontuação entre candidatos, o desempate será realizado, isoladamente e em ordem decrescente, pelos seguintes critérios:

Idade igual ou superior a 60 anos, conforme estabelece o artigo 27, parágrafo único, da Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003. Na hipótese de não haver candidato na condição supracitada, será dada preferência ao candidato que obtiver, na seguinte ordem de prioridade:

a) maior pontuação na Etapa 1. b) maior pontuação em prática docente/tutoria. c) maior idade.

A lista do resultado das etapas do processo seletivo será divulgada no site www.sead.ufes.br.

O período de inscrição será iniciado no dia 1º de março.

Leia os editais aqui:

https://sead.ufes.br/editais/003-2023-professor-mediador/

https://sead.ufes.br/editais/004-2023/

Para mais dúvidas, envie para este e-mail:

[email protected]