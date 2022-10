Secult lança novo edital destinado ao circo tradicional capixaba

Dez grupos poderão ser premiados com R$ 16 mil. As inscrições podem ser realizadas a partir da próxima segunda-feira (17) e vão até as 18 horas do dia 07 de novembro de 2022

Com os objetivos de valorizar e reconhecer a trajetória e a atuação de famílias circenses do Espírito Santo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), lançou o Edital complementar 002/2022 – Prêmio Circo Tradicional Capixaba. Serão 10 prêmios de R$ 16 mil para os selecionados, num valor total de R$ 160 mil, que serão concedidos para contribuir para que os grupos de circos de lona possam manter as atividades no Estado.

Neste novo Edital, serão premiados circos tradicionais de lona do Estado, selecionados a partir de critérios como tempo de atuação e dedicação pela preservação do trabalho circense no Estado.

Inscrições

Para saber todas as informações necessárias para a inscrição, leia o edital na íntegra, que pode ser baixado no site da Secult, por meio do link abaixo:

LEIA O EDITAL AQUI

As inscrições podem ser realizadas a partir desta segunda-feira (17) e prosseguem até as 18 horas do dia 07 de novembro de 2022, por meio da plataforma do Mapa Cultural do Espírito Santo, por correio, com envio por Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), ou pessoalmente na sede da Secult. Confira os detalhes de cada uma dessas formas de inscrição:

– Via plataforma do Mapa Cultural do Espírito Santo, por meio do site https://mapa.cultura.es.gov.br;

– Por correio, com envio por Sedex ou Aviso de Recebimento (AR), para o Setor de Protocolo da Secretaria da Cultura (Secult, localizado na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, nº 51, Enseada do Suá, Vitória, Espírito Santo – CEP: 29050-380;

– Pessoalmente na sede da Secult, na Enseada do Suá, em Vitória. A entrega dos documentos para inscrição pode ser feita no setor de protocolo da Secretaria da Cultura, que funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 9h às 18h, na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, nº 51, Enseada do Suá, Vitória.

Poderão participar do edital os representantes de circos tradicionais de lona itinerante no Estado, que sejam Pessoa Física (PF), maior de 18 anos; artista e integrante da família circense que seja Microempreendedor Individual (MEI) cadastrado no Estado do Espírito Santo, cujo titular comprove ser artista e integrante da família circense ou Pessoa Jurídica de Direito Privado com ou sem fins lucrativos, estabelecida no Estado do Espírito Santo, comprovando ser representante legal do circo.

Dúvidas: telefones (27) 3636-7115 (27) 3636-7116 ou no endereço de e-mail: [email protected] ou no WhatsApp (27) 99709-9128