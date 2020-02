Sedu abre Chamada Pública da Agricultura Familiar

A Secretaria da Educação (Sedu) abriu a Chamada Pública da agricultura familiar e empreendedor familiar rural ou de suas organizações, visando atender as necessidades da alimentação das escolas da Rede Estadual. Os interessados devem apresentar os documentos de habilitação e projeto de venda até o dia 09 de março, na própria Secretaria.



O limite individual de venda por agricultor familiar e do empreendedor familiar rural para a alimentação escolar, deverá respeitar o valor máximo de R$ 20 mil. O prazo de vigência e execução do contrato terá início a partir de sua assinatura e terá duração por 12 meses.

Endereço Sedu: Av. Cesar Hilal, 1.111, Sala 01, térreo, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, CEP: 29.056-085.

Mais informações pelos telefones: (27) 3636-7829/ 3636-7826

