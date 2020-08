Sedu abre nova oferta para formação do Modelo da Educação em Tempo Integral

4 de agosto de 2020

A Secretaria da Educação (Sedu), por meio da Coordenação da Educação em Tempo Integral (Ceti) e do Centro de Formação dos Profissionais da Educação (Cefope), oferta a “Formação Inicial do Modelo Pedagógico da Educação em Tempo Integral 2020 – 3ª Turma em Oferta Autoinstrucional”. O período de inscrição terá início nesta quarta-feira (05) e segue até o dia 10 de agosto, pelo link: http://gg.gg/3-inicialtempointegral2020. Ao todo são mil vagas disponíveis.



O público-alvo do curso é formado por: diretores, coordenadores pedagógicos, coordenadores escolares, pedagogos, Professores Coordenadores de Área (PCAs), professores das disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Coordenadores de Secretaria, Administrativos e Financeiros (CASF). Também podem realizar a inscrição os profissionais que atuam nas 62 escolas desse modelo que ainda não realizaram a formação, seja por não terem concluído nas oportunidades anteriores, seja porque entraram após a conclusão das inscrições das turmas precedentes.



A formação

O percurso formativo assume agora uma metodologia totalmente em educação a distância no formato autoinstrucional. O ambiente virtual de aprendizagem (AVA) foi enriquecido com atividades de estudo, reflexão, consolidação das aprendizagens, e que possibilitam uma relação entre os conceitos, princípios educativos e instrumentos trabalhados no curso com a realidade e experiência dos cursistas.



Essa estratégia formativa tem a intencionalidade de gerar um treinamento inicial no modelo para um público mais amplo com vistas, principalmente, à ampliação das escolas de educação em tempo integral prevista para o próximo ano. A certificação terá uma pontuação especial no ingresso nessas unidades de ensino e deverá estar disponível para o processo seletivo deste ano.



A formação será realizada entre os dias 18 de agosto e 18 de setembro de 2020.