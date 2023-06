Sejus adquire 876 coletes balísticos para policiais penais

A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu 876 coletes balísticos para policiais penais que desenvolvem atividades operacionais nos presídios. Os novos coletes têm o nível de proteção III-A, que oferece mais resistência para armas de alto calibre. A Sejus investiu cerca de R$ 2,3 milhões na aquisição.

Do total de 876 coletes, 225 são destinados às policiais penais femininas. Em função do gênero, o equipamento tem estrutura mais detalhada para a silhueta do corpo, além de menor peso. Em média, servidores passam de 10 a 12 horas com o equipamento de proteção durante a rotina de atividades operacionais.

“Nossa preocupação é oferecer para nossos policiais penais equipamentos de qualidade, para que o trabalho no sistema prisional seja desempenhado com mais segurança e conforto”, destacou o secretário de Estado da Justiça, André Garcia.

Com o objetivo de modernizar seu sistema de comunicação e ofertar melhores condições de trabalho aos servidores penitenciários, a Secretaria da Justiça (Sejus) também investiu, este ano, na aquisição de 650 novos rádios HTs e 225 rádios móveis instalados em viaturas operacionais.

Além dos rádios HT’s, toda a frota operacional da Secretaria da Justiça dispõe ainda de computação embarcada. Ao todo, 166 viaturas operacionais contam com o novo sistema, integrado ao Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes). As aquisições representam o investimento de cerca de R$ 5 milhões.