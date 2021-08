Seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas realiza treinos em Guarapari

Após não conseguir a vaga para Tóquio, a seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas iniciará sua preparação rumo à Paralimpíada de Paris, em 2024, com uma semana de treinamentos no Sesc de Guarapari, da próxima terça-feira (24) até o dia 02 de setembro. Vinte jogadoras foram convocadas para as atividades, sendo quatro capixabas contempladas no Edital 2021 do programa Bolsa Atleta: Bisa Silva, Geisiane Maia, Jéssica Santana e Maxcileide Ramos.

Todas jogam pelo time do Instituto Reabilitacional e Esportivo para Deficientes Físicos do Espírito Santo (Irefes)/Sesport. Além delas, a paranaense Denise Eusébio e a paulista Paola Kloker, que também moram no Estado e atuam pela equipe, foram convocadas.

Do grupo que estará no Sesc, 12 jogadoras serão selecionadas para seguir com a seleção para o primeiro desafio deste ciclo paralímpico, o Sul-Americano da modalidade, que será disputado em Buenos Aires, Argentina, em novembro. O coordenador da seleção feminina também será capixaba: Martoni Sampaio.

Nos Jogos do Rio, em 2016, sob o comando de Martoni Sampaio, como técnico, a seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas conquistou o sétimo lugar, a melhor colocação na história do País entre as mulheres na modalidade. O time contou com Bisa Silva, Geisiane Maia, Jéssica Santana e Paola Kloker.

Para Geisiane Maia, que será contemplada pela quinta vez consecutiva pelo programa Bolsa Atleta, o atual ciclo paralímpico, por ser de apenas três anos, será mais desafiador. “Será um ciclo mais curto que o normal, por isso, teremos que treinar em dobro. Além do Sul-americano em novembro, no ano que vem teremos a Copa América e o Mundial. Agradeço muito ao Governo do Estado por nos dar a estrutura para treinar na Sesport e ainda por receber o Bolsa Atleta, pois esse apoio é extremamente importante para aguentarmos toda essa maratona que está por vir”, destacou a jogadora.