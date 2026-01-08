Semáforos de Anchieta entram em funcionamento nesta quinta-feira (8)

Nesta quinta-feira (8), os semáforos recém instalados em pontos estratégicos da sede do município entram em funcionamento. A iniciativa tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana e reforçar a segurança de motoristas, ciclistas e pedestres.

Os novos equipamentos foram instalados no cruzamento da Ponte, com acesso ao Hospital e ao Mercado de Peixe; no cruzamento da Casa do Cidadão, com acesso à Praça São Pedro; e ao lado do Pavilhão da Prefeitura. Os locais foram definidos a partir de estudos técnicos, considerando o fluxo intenso de veículos e pessoas nessas regiões.

Essas intervenções integram um conjunto de ações planejadas pela administração municipal para organizar o tráfego, reduzir o risco de acidentes e proporcionar mais tranquilidade a quem circula diariamente pela cidade. A expectativa é que os semáforos contribuam para um trânsito mais ordenado e seguro, especialmente nos horários de maior movimento.

De acordo com a gestão municipal, as mudanças refletem o compromisso com o planejamento urbano e com a qualidade de vida da população. “Seguimos avançando com planejamento e responsabilidade, pensando sempre na segurança e no bem-estar de quem vive aqui. Nosso objetivo é tornar Anchieta uma cidade cada vez melhor de se viver”, destacou o prefeito Léo Português.

“Com a entrada em operação dos novos semáforos, Anchieta dá mais um passo importante na modernização de sua infraestrutura urbana, promovendo um trânsito mais seguro, humano e eficiente para todos”, comentou o Secretário Municipal de Mobilidade e Serviços Hurbanos , Robson Ceccon.