Semana de ações para promover o turismo de Anchieta

today18 de novembro de 2020 remove_red_eye11

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo (Seturce), promoverá entre os dias 04 e 13 de dezembro de 2020 a Semana do Turismo de Anchieta (Santur), um evento híbrido, com ações virtuais e presenciais. Conforme os organizadores os eventos presenciais seguirão todos os protocolos de segurança de prevenção à Covid-19.

A iniciativa contará com capacitações on-line promovidas em parceria com o Sebrae-ES, vídeos on-line de empreendedorismo, visitas técnicas presenciais, passeios, caminhadas, aulas-show virtuais da culinária anchietense em parceira com a Eftur, exposição fotográfica virtual e muito mais.

Conforme a organização, o objetivo da Santur é fortalecer Anchieta enquanto destino turístico em todas as suas potencialidades: histórica, cultural, ambiental, gastronômica, pedagógica, ecoturismo, agroturismo, em busca de uma rede integrada de produtos e serviços turísticos de qualidade.

Outra proposta do evento, segundo os idealizadores, é melhorar o sentimento de pertencimento à história e à cultura de Anchieta por parte dos próprios moradores, o que agrega valor aos produtos e serviços turísticos ofertados.

“Além disso, o evento trará visibilidade do município nas possíveis agências de turismo, guias de turismo, blogueiros, influenciadores digitais e meios de comunicação, haja vista que as ações virtuais permitem maior abrangência nesses segmentos. Isso permite maior fluxo turístico em período de baixa temporada, gerando maiores oportunidades de emprego e renda”, almeja o titular da pasta Rozinere Bernardi, que acredita que o evento será importante e contribuirá para o desenvolvimento qualitativo e quantitativo do turismo em Anchieta.

O evento tem parceria com o Sebrae-ES, Adeturci, Eftur e Santuário Nacional de Anchieta.

Confira os serviços

Para as visitas técnicas ao Santuário e à RDS Papagaio o agendamento deve ser feito por telefone junto à Secretaria de Turismo: (28) 3536-3667 ou pelo e-mail: secturismoanchieta@gmail.com.

Para as caminhadas ao Monte Urubu (06/12) e às Cachoeiras de Joeba (12/12), os interessados devem fazer a inscrição pelos links abaixo:

Caminhada Monte Urubu, dia 06/12/2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWDUfWwgKLfbV6P29t2kydGGLx3mvDJIIfIt4Ds4UGaIt25Q/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Cachoeiras de Joeba, dia 12/12/2020

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrLObB8WaLXHwy-sgFoG9zR9TSWlr7AS9WyfB9-qbnLeYxtA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Já o dia 07/12/2020 terá uma programação exclusiva para guias, agências, meios de comunicação e similares do turismo. Para participar, o interessado deve se inscrever pelo link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKNavCBLMEbF2Lf77IgJ1TP22AFn3wkirQXLE61hxPQtRbpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

As inscrições para as capacitações do SEBRAE/ES serão realizadas no endereço: https://loja.sebraees.com.br/loja/

A programação completa da SANTUR

04/12/2020 (Sexta-feira)

18h00min – Abertura Oficial (Mídias Sociais da PMA)

18h30min – Coral Italiano (facebook PMA)

19h00min – Vídeo-foto: Anchieta e seus pontos turísticos (facebook PMA)

05/12/2020 (Sábado)

08h00min – Passeio Ciclístico Ubu x Iriri (sem limite de pessoas)*

10h00min – Visita Guiada ao Santuário Nacional de São José de Anchieta (agendada)*

12h00min – Vídeo-Aula de Frutos do Mar – Torta Capixaba em 3 versões (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: história e cultura de Anchieta (facebook PMA)

18h00min – Vídeo aula: Preparação de Coquetéis

06/12/2020 (Domingo)

08h00min – Caminhada Monte Urubu*

11h00min – Aula-show cozinha italiana– Risoto (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: Fauna de Anchieta (facebook PMA)

18h00min – Revoada das Garças no Benevente (vídeo facebook PMA)

07/12/2020 (segunda-feira)

08h00min – Dia “D” da SANTUR – Exclusivo para guias, agencias e similares do turismo (50 vagas)

09h00min – Papo Empreendedor (vídeo facebook PMA)

12h00min – Amostra Fotográfica Virtual: Cotidianos de Anchieta (facebook PMA)

15h00min às 18h00min – Oficina on-line SEBRAE – Vendendo mais em datas comemorativas

08/12/2020 (terça-feira)

09h00min – Papo Empreendedor (vídeo facebook PMA)

12h00min – Vídeo-Aula cozinha africana: Quibebe de abóbora com costelinha suína (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: Praias de Anchieta (facebook PMA)

15h00min – Palestra on-line SEBRAE – Ideias que transformam a realidade

18h00min – Papo Empreendedor (vídeo facebook PMA)

09/12/2020 (quarta-feira)

09h00min – Visita Guiada RDS Papagaio (agendada)*

12h00min – Papo Empreendedor (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: Cachoeiras e Lagoas de Anchieta (facebook PMA)

15h00min – Palestra on-line SEBRAE – Seu negócio no Ecommerce

18h00min – Entardecer na Lagoa Mãe-Bá (vídeo facebook PMA)

10/12/2020 (quinta-feira)

09h00min – Visita Guiada ao Santuário Nacional de São José de Anchieta (agendada) *

12h00min – Papo Empreendedor (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: Temas livres (facebook PMA)

15h00min – Papo Empreendedor (vídeo facebook PMA)

18h00min – Pôr do Sol em Anchieta (vídeo facebook PMA)

11/12/2020 (sexta-feira)

09h00min – Visita Guiada RDS Papagaio (agendada)*

12h00min – Vídeo-Aula – Pães Caseiros (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: História e Cultura de Anchieta (facebook PMA)

15h00min – Papo Empreendedor (vídeo facebook PMA)

18h00min – Vídeo-Aula – Panetone (vídeo facebook PMA)

12/12/2020 (Sábado)

08h00min – Caminhada Cachoeiras de Joeba (Cafundó, da Luz, Diamante)*

10h00min – Visita Guiada ao Santuário Nacional de São José de Anchieta (agendada)*

12h00min – Vídeo-Aula cozinha portuguesa – polvo a lagareiro (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: Fauna de Anchieta (facebook PMA)

13/12/2020 (Domingo)

8h00min – Passeio de barco às Ruínas Históricas (agendamento com barqueiro – PAGO )

12h00min – Vídeo-Aula cozinha indígena – tapioca com recheio de camarão e tapioca doce com coco (vídeo facebook PMA)

14h00min – Amostra Fotográfica Virtual: Temas Livres (facebook PMA)

16h00min – Vídeo de encerramento (facebook PMA)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O passeio de barco do dia 13/12/2020 deve ser agendado e pago diretamente com algum dos barqueiros abaixo. A organização não se responsabiliza por esse agendamento e pelos custos do passeio.

Agendamento de passeio com barqueiros para 13/12/2020

BTG Turismo Marítimo: (28) 99996-0762

Capitão Grilo: (28) 99833-5447

Carlinhos: (28) 99881-1252

Jaldemar: (28) 99909-0821

Nas caminhadas e passeio ciclístico, a organização disponibilizará água aos participantes.

A quantidade de vagas nos ônibus para as caminhadas do dia 06 e do dia 12/12 estão restritas a 50 pessoas por caminhada por conta dos protocolos de segurança.

As pessoas devem utilizar máscaras e levar álcool em gel.

Alimentação e quaisquer outras despesas serão por conta do participante.

*Programação sujeita a alterações e/ou cancelamento conforme Mapa de Risco do Município na semana do evento.