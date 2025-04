Semana Santa: católicos de Alfredo Chaves celebram com diversas atividades

A comunidade católica de Alfredo Chaves vivenciará momentos de fé e reflexão durante a celebração da Semana Santa. A Paróquia Nossa Senhora da Conceição preparou uma programação especial que inclui missas, procissões, confissões e o tradicional teatro da Paixão de Cristo. As atividades acontecerão entre os dias 13 e 20 de abril e contarão com a participação de fiéis de toda a sede e do interior do município.

A abertura das celebrações acontece neste Domingo de Ramos (13/04), com duas missas. A primeira será às 7h30, com acolhida e bênção dos ramos na Praça Municipal, seguida de procissão até a Igreja Matriz. A segunda será às 18h30, com acolhida em frente ao Ginásio de Esportes e procissão até a Matriz.

Conforme informações da Pastoral de Comunicação (Pascom), de segunda a quarta, os fiéis poderão participar do sacramento da confissão, disponível em diferentes horários.

Na Quarta-feira Santa, haverá ainda missa ao meio-dia e a tradicional Procissão do Encontro, às 19h. Os homens sairão de frente à farmácia Preço Baixo, e as mulheres, de frente ao Fórum, seguindo em direção à Igreja Matriz.

A Quinta-feira Santa (17/04) será marcada pela Missa da Ceia do Senhor com o rito do Lava-Pés, às 19h, seguida de vigília eucarística até meia-noite, na Igreja Matriz.

Já na Sexta-feira Santa (18/04), os fiéis poderão acompanhar a Meditação da Paixão do Penhor, das 6h às 15h, e, às 15h, a Celebração da Paixão e Morte de Jesus Cristo. À noite, às 19h, o público está convidado para assistir à encenação do Teatro da Paixão, no Ginásio de Esportes.

A Vigília Pascal será celebrada no Sábado de Aleluia (19/04), às 18h30, na Igreja Matriz, e, no Domingo de Páscoa (20/04), a comunidade se reunirá para celebrar a Ressurreição de Cristo com missas às 6h e às 19h, também na Igreja Matriz.