Semana Santa: vendedores comercializam palmito na região do Sambão do Povo

today4 de abril de 2023 remove_red_eye41

Os vendedores de palmito fresco já estão na capital e a comercialização do produto já começou. Os caminhões estão estacionados na Avenida Dário Lourenço de Souza, nas imediações do Sambão do Povo, desde o último final de semana. Os vendedores permanecem no local 24 horas para atender às demandas dos moradores e turistas.

A equipe de fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) é responsável pela ordenação dos caminhões e dos vendedores no local.

Para dar suporte a essa atividade na região, a Central de Serviços instalou banheiros químicos, lavatórios e contentores de lixo no local.

O ponto fica próximo ao tradicional Mercado da Vila Rubim, onde é possível encontrar peixe e todos os outros ingredientes desse prato típico da Semana Santa.

“O espaço está devidamente organizado para que o capixaba tenha facilidade na compra do palmito, esse item tão importante para a preparação da nossa famosa torta capixaba. Tradicionalmente, os palmiteiros vem de diversos lugares da Bahia há muitos anos para trazer esse produto para ser comercializado no nosso estado. Tanto os moradores da capital quanto os turistas podem comprar o palmito fresco direto dos vendedores”, destacou o subsecretário de Controles Urbanos, Otto Grellert.

O município fiscaliza a venda no local adequado e o descarte correto do lixo. Em caso de irregularidades, os vendedores são notificados.

As vendas devem continuar até o próximo dia 9 de abril, domingo de Páscoa.

foto divulgação