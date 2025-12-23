Semobi publica edital para obras de implantação da Ciclovia da Vida na Rodovia do Sol

23 de dezembro de 2025

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou, na segunda-feira (22), o edital de licitação para as obras de implantação de 23 quilômetros de ciclovia na Rodovia do Sol, um dos maiores projetos de mobilidade ativa e sustentável do Espírito Santo. A sessão pública da licitação está marcada para o dia 30 de março de 2026, às 10 horas, com investimento de até R$ 72,8 milhões.

O edital contempla obras na Rodovia do Sol, no trecho que vai do km 17, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, ao km 40, em Setiba, no município de Guarapari. A estrutura prevista segue padrão moderno de infraestrutura cicloviária, com foco em conforto, segurança e acessibilidade, incluindo pontos de apoio ao ciclista, quatro travessias para ciclistas e a reurbanização da antiga praça de pedágio, em Guarapari.

O projeto integra a estratégia do Governo do Estado de promover uma mobilidade conectada, eficiente e sustentável, ampliando a infraestrutura cicloviária e fortalecendo a integração entre os municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. A iniciativa tem como foco a promoção da mobilidade ativa, a integração dos centros urbanos, o estímulo à saúde, ao lazer e ao bem-estar da população, além do incentivo ao turismo sustentável.

Para o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, o projeto representa um avanço na forma como a mobilidade é pensada no Espírito Santo. “Queremos ampliar a segurança e o conforto para quem utiliza a bicicleta, incentivar seu uso como meio de transporte no dia a dia e valorizar os espaços urbanos. Iremos realizar 23 km de ciclovia anexa à Rodovia do Sol, com travessias seguras, pontos de apoio para que os ciclistas possam descansar, que se integrará com as ciclovias existentes nas demais cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória, criando uma rede de mobilidade sustentável”, destacou.

Os projetos e obras deverão ser realizadas em até 24 meses. A expectativa da Semobi é quanto a formação do corredor cicloviário contínuo, formando a Ciclovia da Vida Metropolitana com mais de 100 quilômetros de extensão, considerando a conexão desse novo trecho com as ciclovias já existentes, como a Ciclovia da Vida da Terceira Ponte, ciclovia do Expresso GV, da Rodovia das Paneleiras e Complexo Viário de Carapina e demais ciclovias nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

Requalificação viária

Além das obras de implantação da ciclovia, o edital prevê as obras de reurbanização da antiga praça do pedágio em Guarapari, com a retirada de toda estrutura ainda existente naquele trecho da rodovia do Sol. Também serão instaladas quatro travessias aéreas para pedestres e ciclistas sobre a Rodovia, proporcionando segurança.