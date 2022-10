Senac-ES oferece mais de mil bolsas gratuitas para cursos online no Espírito Santo

Está em busca de qualificação profissional? O Senac-ES acaba de abrir 1.020 vagas gratuitas para cursos livres a distância para a população do Espírito Santo. São oportunidades para aprender uma atividade ou aprimorar habilidades sem precisar sair de casa.

Os cursos são voltados para pessoas egressas da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados, mediante comprovação de renda familiar inferior a dois salários mínimos. Idade mínima: 16 anos.

Há vagas para 24 títulos com carga horária variando de 20 a 36 horas, nas áreas de beleza, gastronomia, informática, administração. As chances são para quem busca empreender no mercado, como também ingressar em empresas por meio da capacitação do currículo.

Entre os cursos disponíveis estão: “HTML e CSS – Criação de Websites”, “Redes sociais como estratégia de marketing”, “Boas Práticas para Serviço de Alimentação e Distribuição”, “Técnicas de Fidelização: fazendo o cliente voltar”, “Comportamento do Consumidor”, “Treinamento e Desenvolvimento”, “JAVASCRIT – Interatividade para web”, “Cozinha Vegetariana – Web TV”, “Técnicas de Trança”, “Unhas Decoradas – Web TV”, “Gestão de Salão de Beleza”, “Maquiagem e Penteado para Noivas – Web TV”, “Preparo de Drinks e Coquetéis – WebTV”. A lista completa dos cursos pode ser conferida no site https://ead.senac.br/gratuito/. No portal também estão todas as informações sobre local e processo de inscrição.

“Os cursos livres do Senac-ES são bastante concorridos, porque oferecem ao aluno a oportunidade de atualizar seu conhecimento, aprimorando ou descobrindo novas técnicas. É muito buscado por empreendedores e profissionais autônomos interessados em incrementar seus negócios. Também permite que muitos jovens conquistem o primeiro emprego, após aprender de forma prática uma aptidão profissional”, destaca o diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel.