SEQUESTRO | Polícia divulga vídeo de casa onde vereadora de Rio Novo do Sul foi encontrada

today23 de agosto de 2022 remove_red_eye97

Foi divulgada na manhã desta terça-feira, dia 23, pela Polícia Civil, as imagens do cativeiro onde a vereadora trans, de Rio Novo do Sul, foi encontrada após ter sido sequestrada.

Larissa Bortolote (Republicanos), de 27 anos, conhecida como Lari Camponesa, foi sequestrada na manhã de ontem, 22, na localidade de Mundo Novo, em Rio Novo do Sul, e ficou por mais de 10 horas em uma casa localizada no bairro Recanto do Sol, na cidade de Anchieta, onde foi localizada na noite do mesmo dia. Durante a ação um homem foi preso e um adolescente apreendido.

Os militares também encontraram no local armas como, submetralhadora, pistola e drogas.

A parlamentar, na manhã de hoje, usou as redes sociais para agradecer. “Bom dia! Com toda a benção de Deus e todas as orações de amigos e familiares, estou bem! Fui resgatada! Estou em choque ainda com toda a situação, mas quero agradecer a todos que estiveram torcendo por mim e ao lado de minha família”, escreveu a vereadora.

Ela se tornou a primeira trans eleita para o Legislativo municipal, em 2020, com 266 votos.

Sequestro

O pai da vereadora informou a Polícia Militar que, por volta das 7h, estava no curral da sua propriedade, junto com sua filha e um parente, quando chegaram dois homens armados em um veículo e ameaçaram todos.

Em seguida os suspeitos amarram as mãos e os pés do pai e outro familiar e, em seguida, levaram a vereadora. Horas depois o irmão de Larissa recebeu uma ligação exigindo R$ 250 mil.