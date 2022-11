“Serei candidato a deputado federal”, diz Marcelo Santos em almoço com imprensa

Parlamentar recebeu jornalistas para fazer uma análise dos resultados das eleições, dialogou sobre o Orçamento 2023 e já sinalizou o caminho que irá seguir no pleito de 2026

O deputado estadual Marcelo Santos, reeleito para seu sexto mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales), recebeu jornalistas e representantes da imprensa capixaba para um almoço, onde teve a oportunidade de fazer uma breve análise do resultado das eleições deste ano, dialogou sobre o orçamento do próximo ano que está tramitando na Comissão de Finanças e sinalizou o caminho que deverá seguir no pleito de 2026.

“Fui reeleito para meu sexto mandato consecutivo de deputado estadual, presenciei uma mudança na história do nosso Estado, saindo das páginas policiais e indo para a posição de destaque nacional com economia forte, um ambiente de negócios favorável e com investimentos importantes para as cidades capixabas. Atingi minha maior votação da carreira política, alcançando quase 42 mil votos, espalhados de norte a sul do Estado. Acredito que chegou a hora de alçar voos mais altos e abrir espaço para novos atores da política capixaba. Entendo que meu caminho natural é Brasília, como (candidato) deputado federal”, afirmou Marcelo Santos, que teve um crescimento de 112% em relação ao pleito de 2018, atingindo 41.627 votos em 2022.

Sendo o quinto deputado mais votado do Parlamento estadual, Marcelo Santos acredita que a disputa ideológica teve papel importante na eleição, mas não foi o fundamental. “Dos 30 deputados eleitos ou reeleitos, sou o primeiro sem nenhum carimbo ideológico. Temos dois eleitos que trilharam passos na extrema direita e outros dois na esquerda. Recebi votos em cidades bolsonaristas e em municípios petistas, dialogando com diversos setores da sociedade capixaba, tendo trabalho e resultado para apresentar em cada canto do estado.”

Como vice-presidente da Casa e também da Comissão de Finanças, o parlamentar adiantou que negocia com o governo para que as emendas parlamentares sejam incrementadas. “A peça orçamentária cresceu e os preços dos equipamentos que destinamos aos municípios também sofreram forte aumento durante o período da pandemia. Estamos dialogando com o governador (Renato Casagrande) para que tenhamos pelo menos R$ 1,5 milhão para cada deputado”, contou. O prazo para apresentação de emendas vai até o dia 24 deste mês.

fotos Bruno Fritz