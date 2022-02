Série apresenta reggae, cultura e natureza do Espírito Santo

É pra maratonar: primeira temporada de Soda Reggae está liberada no YouTube.

Uma série para maratonar ainda nesse verão está liberada no YouTube e ela reúne, em quatro episódios, importantes histórias da cena reggae contadas e cantadas por novas bandas e velhos regueiros da cena musical capixaba. Embalados pelo som de origem jamaicana, mas produzido aqui no Espírito Santo, os apresentadores da websérie Soda Reggae percorrem diversos pontos de rara beleza natural, e que por isso mesmo são destinos turísticos altamente procurados no Estado.

Com pautas abrangentes a série oferece um amplo panorama sobre o contexto que envolve o reggae como estilo de vida: esportes ligados à natureza, pontos turísticos ecológicos, gastronomia, ações sociais e, claro, muita música de qualidade.



Estão lá – nas entrevistas, na trilha sonora ou nas histórias contadas -, entre tantas outras, as bandas Java Roots, Cidade do Reggae, Macucos, Manimal, Casaca, Kannabaus, Alternativus, Suindara, Roça Nova, Ganjah, J3 e até a Kaymuan, formada na Aldeia Caieiras Velha (Aracruz), e que faz um som marcado pela batida do congo unido.



Juntos e bem entrosados, o publicitário Thiago Bossois e a jornalista Alexia Mariano visitam Vila Velha, Santa Cruz (Aracruz), Regência (Linhares) e Patrimônio da Penha (Divino de São Lourenço) para entrevistar personagens importantes na construção da cultura reggae e também ativistas na preservação da natureza.