Serra abre credenciamento de ambulantes para festas de fim de ano na cidade

16 de novembro de 2022

Segunda quinzena de novembro. Já podemos oficialmente considerar que chegamos a mais um fim de ano. Com ele, também se aproxima o verão e a sequência de festas que vão bombar. Considerando todos os setores e na organização desses momentos, a prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, está com inscrições abertas para o credenciamento de ambulantes com interesse em trabalhar nos eventos.

As inscrições vão até as 17 horas da próxima quinta-feira (24), conforme consta no Edital 001/2022 publicado pela prefeitura. O credenciamento concede o direito de trabalho nos festejos de São Benedito, na Serra, Projeto Verão e Carnaval em Jacaraípe e na Festa de Reis e São Sebastião em Nova Almeida.

Para os interessados, as informações e documentação para as inscrições podem ser encontradas através do endereço eletrônico http://www.serra.es.gov.br/pagina/edital-de-credenciamento-2022. O formulário preenchido on-line deve ser entregue junto aos outros documentos que constam no Edital, de forma física, no Protocolo Geral da Prefeitura da Serra, em Serra Sede.

O método de seleção se dará por meio de sorteio, devido a grande demanda, às 13 horas, na terça-feira (06) do mês de dezembro, no CRAS de Laranjeiras. Ao todo, 140 vagas serão disponibilizadas entre todos os eventos.

SERVIÇO

Edital: 001/2022.

Inscrições: até às 17 horas do dia 24/11/2022.

Endereço eletrônico: http://www.serra.es.gov.br/pagina/edital-de-credenciamento-2022

Entrega de documentação: Protocolo Geral, Prefeitura Da Serra, Serra Sede.

Sorteio: 06/12/2022.