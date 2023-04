SERRA | Após sete anos, o Manguinhos Jazz & Blues Festival volta a Manguinhos

Após sete anos, está de volta o festival pioneiro de música clássica em Manguinhos. A 6ª edição do Manguinhos Jazz & Blues Festival, que acontece nesta sexta-feira (21) e sábado (22), está em novo formato: o festival chega trazendo, além dos shows, cortejo de jazz à beira-mar, concertos didáticos, Jazz para crianças e caminhada ecológica, entre outras atividades socioculturais.

O evento tem apoio da prefeitura da Serra. As atrações musicais acontecem nos restaurantes credenciados pela Associação Comercial Balneário Manguinhos. Entre eles, o Maria Mariana, Maresias, Chico Bento, Recanto das Estrelas Restaurante, restaurante Estação Primeira de Manguinhos e restaurante Enseada Manguinhos, este último, em palco montado na Praça Central do balneário.

Os shows são gratuitos, exceto os que acontecem no Espaço Chico Bento, que farão a cobrança de ingressos solidários, com renda destinada a entidades sociais e culturais da região. Os demais espaços terão atrações gratuitas. O valor de R$ 50,00 por dia. Ingressos para os dois dias, no valor promocional, custam R$ 90,00, à venda pelo Superticket: https://www.superticket.com.br/.

Novidades

Os shows vão apresentar um painel da diversidade do blues e do jazz, tanto nacionais quanto internacionais. Entre as atrações confirmadas estão a cantora norte-americana Diunna Greenleaf, a cantora e pianista Delia Fischer, o duo Gilson Peranzzetta e Nelson Faria, e o espetáculo “Mestres do Groove”, com os contrabaixistas Thiago Espírito Santo, André Vasconcelos e Michael Pipoquinha. Além disso, estão programados encontros inéditos, como os shows “Baobab Trio convida: Mauro Senise e Marcelo Coelho”; “Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves”; “Vai Dar Jazz convida Daria Obraztsova” e o show da banda Zomayi, com a participação especial de Rhullyt Azevedo, conhecido como “Budião”, professor de capoeira do Grupo A.C.A.P.O.E.I.R.A. (Associação Cultural Artística Popular Orientada ao Esporte e de Incentivo às Raízes Afro-Brasileiras).

Oficinas

Estão acontecendo, também, oficinas com grandes nomes da música. Um dos músicos mais importantes do Brasil, o pianista, regente e compositor Gilson Peranzzetta vai apresentar a Oficina de Arranjo e Harmonia.

Já o violonista Nelson Faria vai abordar o tema Processos de Aceleração do Aprendizado Musical, no Centro Cultural de Manguinhos. Ele já tocou em alguns dos maiores festivais de jazz do mundo.

Programação

DIA 21 (SEXTA-FEIRA)

Espaço Maresias * Gratuito 12h30 – Vai Dar Jazz convida Daria Obraztsova Recanto das Estrelas Restaurante

*Gratuito 12h30 – Géssica Sarmento Espaço Maria Mariana

*Gratuito 12h30 – Dupla de Verão Estação Primeira de Manguinhos

*Gratuito 12h30 – Oziel Neto Trio Praça Central de Manguinhos

* Gratuito 18h – Cortejo de Jazz com Malê Dixieland

19h – Moonshine Blues convida Jefferson Gonçalves 20h30 – Cortejo de Jazz com Malê Dixieland Espaço Chico Bento * Ingressos solidários *Superticket 21h – Zomayi;

Participação especial: Rhullyt Azevedo 22h30 – Gilson Peranzzetta e Nelson Faria 00h – Diunna Greenleaf

DIA 22 (SÁBADO)

Espaço Maresias * Gratuito 12h30 – Veloso Quinteto Recanto das Estrelas Restaurante

*Gratuito 12h30 – Maria Amaral Espaço Maria Mariana

*Gratuito 12h30 – Katia Rocha Estação Primeira de Manguinhos

*Gratuito 12h30 – Ferna Jazz Praça Central de Manguinhos

* Gratuito 18h – Jazz para Crianças: Cortejo de Jazz com Malê Dixieland

19h – Big Bat Blues Band: Homenagem a Claudio França

20h30 – Cortejo de Jazz com Malê Dixieland Espaço Chico Bento

* Ingressos solidários *Superticket

21h – Baobab Trio convida Marcelo Coelho e Mauro Senise

22h30 – Delia Fischer

00h – Mestres do Groove – André Vasconcellos, Michel Pipoquinha e Thiago Espírito Santo

Ingresso: R$ 50,00 (por dia) · Dois dias: R$ 90,00 (valor promocional)

Onde adquirir: Superticket · https://www.superticket.com.br/ ·

Renda revertida para entidades do balneário de Manguinhos.