Serra aposta na inovação com a primeira Avenida Inteligente do Espírito Santo

today30 de abril de 2025 remove_red_eye16

Semáforos e iluminação inteligentes, estação de bikes compartilhadas, vagas para carros elétricos com pontos de recarga e pontos de ônibus com carregador de celular se unem a outras tecnologias para aumentar segurança e reduzir tempo no trânsito em importante avenida do município

Atenta ao que oferecem as novas tecnologias de inteligência e automação, a prefeitura da Serra deu início a implantação do primeiro projeto de via inteligente do Estado, que será implantado na Avenida Eudes Scherrer de Souza, ligando os setores leste e oeste do município.

Este projeto, que faz parte do Planejamento Estratégico da cidade, soma esforços conjuntos das secretarias de Obras, Serviços, Segurança Pública e de Inovação, Ciência e Tecnologia.

A nova Avenida Inteligente contará com um sistema integrado de semáforos capazes de melhorar a fluidez do trânsito, iluminação de LED com controle de intensidade, câmeras de monitoramento com reconhecimento facial para oferecer maior segurança aos pedestres e condutores, ponto de ônibus com carregador de celular com energia fotovoltaica, estação de bicicleta compartilhadas e vagas exclusivas para carros elétricos com estação de recarga.

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, ressalta o empenho da administração municipal em promover a modernização da cidade por meio da tecnologia, colocando a inovação a favor dos cidadãos. Para ele, essa ação simboliza um passo significativo no progresso não apenas do município, mas de todo o Espírito Santo.

“Inovação na veia! A cidade da Serra caminha para se consolidar como referência em modernidade e tecnologia. Em breve, o Espírito Santo contará com a primeira avenida totalmente inteligente do Estado. A iniciativa, idealizada na gestão do prefeito Sergio Vidigal, está em fase inicial de implantação e será ampliada com diversas soluções tecnológicas para beneficiar a população”, destacou o prefeito.

A proposta da Avenida Inteligente Eudes Scherrer vai além da implantação de semáforos, iluminação e monitoramento de última geração. O projeto prevê também a interação direta com o cidadão. Por meio de um sistema inovador instalado em cada nova luminária, será possível solicitar serviços de manutenção da iluminação pública, além de outros atendimentos municipais. Outro destaque são as botoeiras inteligentes, que ampliarão o tempo de travessia para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, garantindo mais segurança para pedestres e motoristas.

Semáforos inteligentes

Os novos semáforos inteligentes trarão mais segurança ao trânsito, ampliando a visibilidade da sinalização e contribuindo para a redução de acidentes e atropelamentos. O sistema conta com luzes auxiliares que replicam a sinalização tradicional em pontos estratégicos — tanto sobre o braço projetado quanto na coluna do semáforo — facilitando a percepção por parte dos motoristas e pedestres, mesmo em condições adversas.

Os novos semáforos inteligentes foram projetados para aumentar significativamente a segurança viária e a visibilidade da sinalização. Eles contam com iluminação que percorre toda a extensão do braço e parte da coluna do equipamento, permitindo que o estágio semafórico seja percebido a distâncias de até 300 metros a mais do que os modelos convencionais. Além disso, faixas de LED serão instaladas no piso, junto ao meio-fio, nas áreas de travessia de pedestres. Essas barras luminosas reproduzem as indicações dos sinais tradicionais voltados aos pedestres, mas, por estarem no nível do solo, são especialmente úteis para quem caminha olhando para o celular ou está desatento. A medida visa tornar a travessia mais segura para todos, com atenção especial aos idosos e pessoas com deficiência.

Sensores de fluxo de veículos

Nos cruzamentos das avenidas Eudes Scherrer Souza e Norte Sul será implantado o Sistema Adaptativo Local, uma tecnologia que torna o controle do tráfego mais eficiente e inteligente. Esse sistema utiliza câmeras ou sensores instalados no asfalto para monitorar, em tempo real, o volume de veículos. Com base nessas informações, ele ajusta automaticamente os tempos dos sinais — verde, amarelo e vermelho — conforme a necessidade do momento. Quando há maior concentração de veículos em uma das vias, o tempo de sinal verde é estendido para garantir melhor fluidez no trânsito. Todo esse processo ocorre de forma automatizada, sem a necessidade de controle manual.

Bicicletas compartilhadas

A avenida contará com seis estações de bicicletas compartilhadas, oferecendo uma alternativa prática e sustentável de transporte para moradores e visitantes. A iniciativa visa facilitar o acesso aos serviços e pontos de interesse ao longo da via. Além disso, outras quatro estações serão instaladas na orla de Jacaraípe, ampliando a cobertura do sistema e incentivando a mobilidade ativa na região.

Carregamento para carros elétricos

O projeto inclui também três vagas de carregamento para carros elétricos, tendo em vista a crescente demanda pelo serviço na Serra. Novos abrigos de pontos de ônibus com geração de energia por placas solares fotovoltaicas serão instalados e irão oferecer a possibilidade de carregamento de celulares via USB.

A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, destacou as melhorias em mobilidade urbana que serão implementadas na avenida. Segundo ela, o município tem buscado soluções cada vez mais modernas para tornar o transporte público mais eficiente e reduzir o tempo de deslocamento dos usuários.

“Nosso objetivo é facilitar a vida de quem depende do transporte coletivo, oferecendo mais agilidade e segurança”, afirmou. Ela também ressaltou a instalação de faixas de pedestres com iluminação independente ao longo de toda a via, garantindo mais visibilidade e proteção para quem circula a pé.

Já para o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Serra, Pedro Trindade, defende que o projeto tem tudo para se tornar um case de sucesso da Serra para o Estado.

Conheça outras iniciativas de Inovação e Tecnologia na Serra:

Telegestão

A telegestão começou a ser implantada nas avenidas ainda na gestão do prefeito Sergio Vidigal. A primeira etapa do processo consistiu na construção de redes de dados, com a identificação individual de cada luminária, o que possibilitou a instalação dos dispositivos responsáveis pela comunicação em rede, permitindo um controle e monitoramento dos circuitos de forma remota e online. Com esse controle, as equipes de iluminação a partir de um determinado horário reduzirão o fluxo luminoso das vias, mantendo o nível mínimo por norma, e utilizando a luz de forma eficiente, consciente e com uma visão de economia de energia nunca vista antes no município.

Além da redução de custos, a telegestão trará vários benefícios como monitoramento automático, identificação de falhas com antecedência e abertura de chamados de manutenção de forma automática. A tecnologia também aumenta o tempo de vida útil dos equipamentos, pois com a redução da potência, automaticamente, desgasta menos o dispositivo da luminária.

A primeira avenida a ganhar a tecnologia foi a Avenida Talma Rodrigues, com a instalação de dispositivos em todos os postes que iluminam a via. As equipes agora iniciarão as instalações na ES 010, da Praia da Baleia até Nova Almeida. A previsão é finalizar o processo nos 5 mil postes do município até o mês de junho.

Tecnologia nas praças

As praças contarão com um sistema inteligente de controle de energia, que garante o uso eficiente e adequado da iluminação durante todo o ciclo de funcionamento das luminárias. A Serra se destaca como a primeira cidade do Estado a adotar essa tecnologia inovadora.

Os postes das praças receberão relés temporizados e dimerizáveis, que permitirão reduzir automaticamente a intensidade da luz em horários programados, mantendo o nível mínimo exigido pela norma ABNT NBR 5101. A medida garante o uso eficiente da energia e contribuirá para gerar economia, possibilitando novos investimentos na expansão da iluminação pública.

Cadastramento e ponto inteligente

O município também realizará o cadastramento nos seus aproximadamente 80 mil pontos de luz, localizados nos logradouros públicos. Todos os postes que tiverem iluminação pública serão identificados com uma placa com numeração sequencial e um QR Code. Com esse código em mãos e por meio de um aplicativo chamado “Cidade Conectada+”, o morador poderá acionar os serviços de manutenção da iluminação pública.

Monitoramento inteligente

Será implantado o projeto de monitoramento inteligente, onde serão realocadas as câmeras de vigilância com análise de vídeo em tempo real e reconhecimento facial para identificar comportamentos suspeitos, prevenir crimes e recuperar veículos.

Análise de dados

Também será implantado, via SEDES, o Sistema Municipal de Inteligência que irá coletar, integrar e analisar dados permitindo uma resposta mais efetiva para a alocação estratégica de recursos.

Sistemas de alerta

Está sendo estudada a implantação de sistemas de alerta e notificação para informar situações de riscos de eventuais alagamentos por excesso de chuvas, intervenções nas vias e de emergências possibilitando uma resposta rápida para os cidadãos e autoridades.

Mobilidade e segurança

Serão utilizadas novas tecnologia para melhorar a segurança no trânsito, como sistemas de monitoramento de tráfego para evitar acidentes.

Visibilidade e integração

Está prevista a instalação de novos pontos para base integrada das forças de segurança que atuam na cidade, permitindo que os cidadãos possam ter uma referência e facilitar engajamento com a segurança pública.

SERVIÇO

Confira os principais pontos:

1. Semáforos Inteligentes: nova tecnologia que permite a “Onda Verde”, uma sincronização eficiente dos semáforos que reduz significativamente o tempo de viagem, proporcionando um trânsito mais ágil e fluido.

2. Faixas de Pedestres Iluminadas: melhoria na visibilidade e segurança dos pedestres durante a travessia, especialmente durante a noite ou em condições de baixa iluminação.

3. As botoeiras inteligentes são dispositivos com seletividade para idosos, ativados pelo uso da carteira de idoso. Elas aumentam o tempo de travessia, garantindo mais segurança para esse público. O sistema foi projetado para não prejudicar o fluxo de trânsito, pois reduz o tempo do sinal vermelho.

4. Ponto de ônibus com carregador de celular com energia fotovoltaica, com a possibilidade de carregamento de celulares via USB.

5. Instalação de seis estações de bicicletas compartilhadas, serviço que irá oferecer mais uma forma de locomoção aos moradores e visitantes, que poderão se deslocar por várias cidades da grande vitória.

6. Vagas exclusivas para carros elétricos com estação de recarga.

fotos Willian Alcântara