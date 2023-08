SERRA + CIDADÃ terá 300 vagas para emissão de identidade

today16 de agosto de 2023 remove_red_eye128

Mais uma edição do Serra + Cidadã se aproxima! Com o tema “Agosto Lilás”, o evento que facilita a vida do munícipe acontece no próximo sábado (19), das 9h às 16h, no bairro Central Carapina, no campo localizado na Rua Estados Unidos.

A emissão de identidade, um dos serviços mais procurados do evento, continuará marcando presença. Serão destinadas 300 vagas para a emissão da 1ª e 2ª vias do documento para pessoas com 12 anos ou mais.

A distribuição das senhas será por ordem de chegada. Fique atento aos documentos necessários para a emissão:

1ª e 2ª via

– Uma fotografia 3×4 com fundo branco (uso de roupa branca e óculos não é permitido nas fotos). No local haverá o serviço de forma gratuita para quem for tirar o documento.

– Certidão de nascimento ou casamento original e uma cópia simples.

– Comprovante de residência de Central Carapina e região.

Documentos opcionais

O cidadão pode, ainda, acrescentar o número do RG, CNH, título de eleitor, certificado de reservista, tipo sanguíneo, cartão do SUS e carteira de trabalho no documento de identidade, de forma opcional. Para acrescentar estes itens, o munícipe deve levar os documentos originais e uma cópia.

