Serra consolida trajetória de queda da criminalidade nos últimos anos

today12 de junho de 2025 remove_red_eye58

A cidade supera décadas de altos números em índices de violência e vira referência nacional

A Serra, que durante décadas enfrentou altos índices de criminalidade, consolidou nos últimos anos uma trajetória de queda na violência. Hoje, a maior cidade do Espírito Santo se destaca como referência nacional, inspirando outras grandes cidades a adotarem estratégias eficazes de segurança pública focadas na transformação social.

Entre os resultados mais expressivos estão a queda histórica no número de homicídios e a redução em nove indicadores de crimes contra o patrimônio, além da diminuição dos casos de latrocínio e de feminicídio – este último sem registros no município nos últimos quatro meses.

Os dados refletem a eficácia de um planejamento de segurança baseado em inteligência, integração com órgãos estaduais e federais, e uma atuação intensa nas ruas, aproximando as forças de segurança das comunidades.

A vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, destaca o esforço coletivo para a transformação da segurança no município e reforça a continuidade do trabalho, que já resulta nos níveis mais baixos de criminalidade em diversos indicadores.

“A transformação da Serra não aconteceu por acaso. Foi resultado de um planejamento estratégico focado na inteligência, na integração entre os órgãos de segurança municipais, estaduais e federais e na construção de políticas públicas consistentes para atender à população. Esse trabalho tem sido fundamental para garantirmos mais segurança e qualidade de vida para nossos moradores”, afirma.

As conquistas recentes sustentam os resultados alcançados. Entre elas, estão a ampliação do efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, o investimento em inteligência para a segurança, a instalação de mais de 220 câmeras de videomonitoramento por todo o município, a implementação de políticas públicas inéditas de apoio a mulheres em situação de violência e a criação de um fórum integrado de segurança, reunindo as principais lideranças do Espírito Santo.

Serra registra a menor quantidade de homicídios da série histórica

A Serra alcançou, em 2025, o menor número de homicídios dolosos da série histórica: segundo dados oficiais, foram registrados 32 casos entre janeiro e maio. Para efeito de comparação, em 2003, ano em que o município atingiu o pico nesse mesmo período, o número chegou a 204. A queda atual representa uma redução de aproximadamente 84% em relação ao pico.

Desde o fim de 2010, a cidade passa por uma trajetória de queda consolidada no número de homicídios, após mais de uma década com altas taxas. A Serra vem registrando sucessivas quedas, chegando ao atual número de 32 homicídios em 2025, o menor desde o início da série analisada em 1996.

Latrocínios caem 60% na Serra

O número de latrocínios (roubo seguido de morte) também registra queda na Serra nos últimos cinco meses. De acordo com dados do Observatório de Segurança da Secretaria da Segurança Pública (Sesp), foram registrados dois casos entre janeiro e maio deste ano, contra cinco ocorrências no mesmo período de 2020.

A redução representa uma queda de 60% nos índices do crime no município. A queda deve-se a uma combinação de ações integradas, como o aumento de patrulhamento preventivo, o uso de tecnologias de videomonitoramento e o trabalho de inteligência da Guarda da Serra, da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Queda em 9 indicadores de crimes contra o patrimônio

Nove indicadores de crimes contra o patrimônio estão em queda na Serra nos cinco primeiros meses de 2025. A comparação é com o mesmo período de 2024. O maior recuo foi observado nos casos de roubo em transporte coletivo, com queda de 54,14%, passando de 447 registros entre janeiro e maio de 2024 para 205 ocorrências no mesmo período deste ano. Já os roubos a pessoas em via pública caíram 38,89%, enquanto os furtos a pessoas em via pública reduziram em 36,76%.

Outros tipos de ocorrências também apresentaram diminuição:

Furto em residência/condomínio: -9,87%

Furto em transporte coletivo: -3,65%

Estelionato/fraude: -6,64%

Roubo em estabelecimento comercial: -14,29%

Furto em estabelecimento comercial: -15,15%

Crimes informáticos: -2,82%

Quatro meses sem feminicídios

A Serra completou quatro meses consecutivos sem registros de feminicídio, entre fevereiro e maio deste ano. O dado representa um marco no combate ao feminicídio e reflete o trabalho estratégico e integrado das forças de segurança e das secretarias da Prefeitura da Serra e do Governo do Estado.

Os dados são do Observatório da Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). Entre as iniciativas de destaque para a redução do número de feminicídios estão políticas destinadas a suporte psicossocial e a orientação jurídica, além de ações em colaboração com a Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra, com as redes de proteção estadual e de encaminhamentos de serviços sociais, educação e saúde.

Um dos principais serviços de apoio é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramvis), que presta suporte psicossocial, orientação jurídica e encaminhamento para abrigos nos casos em que há risco de morte.

O município também passou a oferecer auxílio para transporte intermunicipal e interestadual, garantindo uma alternativa segura para que vítimas de violência de gênero possam deixar locais onde correm risco. As mulheres em situação de violência também estão incluídas entre os beneficiários do aluguel social, no valor de R$ 650. O benefício é pago diretamente ao proprietário do imóvel alugado.

Além disso, a rede socioassistencial da Serra é composta por 11 Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social, e dois Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), que atuam no atendimento às famílias que se encontram com direitos violados. Esses equipamentos contribuem para a garantia de direitos e realizam articulação com a rede de proteção à mulher, fortalecendo a função protetiva e de prevenção da violência contra a mulher.