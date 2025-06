Serra é a capital do emprego e do desenvolvimento no Espírito Santo

Além de concentrar a maior economia, a Serra lidera na oferta de oportunidades e tem registrado reduções históricas em índices de violência

Com a maior economia do Espírito Santo e a 30ª maior do Brasil, a Serra vive décadas de crescimento acelerado, com transformações sociais e econômicas marcantes. Os investimentos históricos em educação, segurança, saúde, obras e outros serviços consolidam a cidade como a capital da empregabilidade e o principal polo de desenvolvimento do Espírito Santo.

O crescimento acelerado da Serra nos últimos anos construiu um ambiente favorável ao empreendedorismo e atrai empresas de todo o Brasil, que buscam desenvolver negócios no mercado mais estratégico do estado. Entre janeiro e abril deste ano, já foram gerados 2.338 novos postos de trabalho no município, de acordo com dados atualizados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Já em 2024, entre janeiro e outubro, foram 6.425 novos postos de trabalho, superando todo o ano de 2023.

O cenário de desenvolvimento é resultado de políticas públicas de qualidade, que refletem-se na vida dos moradores. De acordo com levantamento do Centro de Liderança Pública (CLP), a Serra ocupa a 6ª posição entre as cidades brasileiras em volume de investimentos públicos, entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, refletindo sua capacidade de planejamento, gestão fiscal e compromisso com a entrega de resultados concretos à população.

O levantamento aponta que a Serra investe 23,19% do orçamento em obras, infraestrutura e aquisição de bens duradouros, como escolas, unidades de saúde, pavimentação de ruas, drenagem e equipamentos públicos. A porcentagem no indicador é 9% maior do que a do segundo colocado no Estado e mais do que o dobro da taxa da capital estadual.

Com visão estratégica, uma gestão comprometida com o bem-estar da população e foco em um futuro mais acolhedor e sustentável, o município está realizando, em parceria com o Governo do Estado, o maior investimento em mobilidade urbana do Espírito Santo: mais de R$ 1,4 bilhão estão sendo aplicados e previstos em obras. Entre os grandes projetos em andamento, estão o Contorno de São Domingos (R$ 85 milhões) e o Contorno de Jacaraípe (R$ 230 milhões).

O prefeito da Serra, Weverson Meireles, ressalta que os avanços em diversas áreas são resultado de uma gestão que alia responsabilidade fiscal, planejamento estratégico e compromisso com as pessoas.

“A Serra vive um momento histórico de crescimento e transformação, fruto de um trabalho iniciado pelo prefeito Sergio Vidigal, que fez da nossa cidade uma referência em desenvolvimento, planejamento e cuidado com a população. Seguimos com o compromisso de avançar nesse legado, ampliando os investimentos em infraestrutura, educação, segurança e mobilidade para garantir mais qualidade de vida e oportunidades para todos os moradores”, afirma.

Avanços na segurança pública

A Serra alcançou avanços importantes na segurança. Em março deste ano foram registrados apenas três homicídios – o menor número desde o início da série histórica, em 1996. Isso representa uma queda de 78,57% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a prefeitura, no primeiro trimestre de 2025, os crimes contra o patrimônio caíram 34,65%, e os furtos e roubos de veículos tiveram redução de 16% em comparação com o mesmo período de 2024. Neste ano, 244 veículos roubados ou furtados foram recuperados, o que representa 37% dos casos. Entre fevereiro e abril, não houve registro de feminicídio no município, reflexo das ações voltadas à proteção das mulheres.

A conquista é resultado de um trabalho estratégico e integrado das forças de segurança da Serra e do Governo do Estado para combater a criminalidade e promover a cultura de paz. Os dados mencionados estão disponíveis no Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Educação com resultados

O avanço da educação municipal no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), entre 2007 e 2023, demonstra o comprometimento do município com a formação das futuras gerações. Nos Anos Iniciais, o crescimento da nota média foi de 44,7%, passando de 3,8 para 5,5. Já nos Anos Finais, o aumento foi de 32,4%, passando de 3,4 para 4,5.

Os números demonstram o planejamento do município para aprimorar a aprendizagem dos estudantes e fortalecer a rede de ensino. A trajetória de crescimento sofreu um impacto durante a pandemia de Covid-19, como em todo o Brasil, mas a Serra superou essa etapa crítica com ações estratégicas, conseguindo manter a estabilidade dos resultados e, até mesmo, retomar o caminho do crescimento.

A Serra possui a maior rede pública municipal do estado, com cerca de 70 mil alunos matriculados. A gestão municipal tem como meta ampliar em 50% a oferta de educação em tempo integral, especialmente na educação infantil, e também realiza investimentos em tecnologia educacional e modernização da infraestrutura escolar.

