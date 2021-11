Serra fecha outubro com nova queda no número de homicídios

A prefeitura da Serra fechou o décimo mês do ano com nova redução no número de homicídios realizados na cidade. Comparando o período entre 01 de janeiro a 31 de outubro para os anos de 2020 e 2021, o município apresentou uma redução dos homicídios dolosos de 15,21%.

Redução próxima a apresentada pela Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), que foi de 15,5% e superior à média estadual, que apresentou uma redução de 1,6%. Ao todo, foram 138 mortes em 2020 contra 117 em 2021.

No que se refere aos homicídios dolosos de mulheres, a cidade também apresentou grande redução no período em análise. A queda foi 45,4%, superior que a apresentada na RMGV que foi de 10,5%.

fonte: Observatório de Segurança Pública e informações estratégicas de Serra – SEDES (2021)

foto: Tom Paparazzy/Secom-PMS