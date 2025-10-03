Serra Gourmet Festival oferece música, gastronomia e diversão para toda família

Entre os dias 10 e 12 de outubro, o Ginásio Poliesportivo Municipal, na Serra Sede, será palco da 3ª edição do Serra Gourmet Festival. Com entrada gratuita, o evento vai reunir gastronomia, artesanato e shows com atrações para adultos e crianças.

A abertura do Serra Gourmet Festival, no dia 10 de outubro, contará com a Banda 80A+, com repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais dos anos 80, além dos clássicos sertanejos de Zé Felipe e Romário.

No dia 11, a programação segue com a apresentação do grupo infantil Macakids, que há 15 anos encanta a criançada com sua proposta educativa e sustentável, seguida pelos shows de Alex Salles e o forró do Trio Mafuá, que prometem animar o público com o melhor do pé de serra.

Fechando o evento com chave de ouro, no domingo (12), Dia das Crianças, haverá uma programação especial dedicada aos pequenos, a partir das 12 horas. A diversão começa com pintura de rosto, bola mania, além da distribuição de pipoca e algodão doce. Em seguida, o público poderá se encantar com os espetáculos infantis ‘As Fantásticas Histórias Mágicas’, que une circo, teatro, música e contação de histórias, e ‘Circo na Praia’, ambos com o Palhaço Passarin. A programação se encerra com os shows de samba e pagode dos grupos D’Moleque e Mistura Perfeita.

Nos intervalos entre os shows, o DJ Wellington Luy vai comandar as picapes, garantindo muita música e animação para o público. E, além de boa música, o Serra Gourmet Festival oferece ao público uma experiência completa com gastronomia variada, cervejas artesanais e produtos da economia criativa local.

Serviço

3ª edição do Serra Gourmet Festival

Data: 10, 11 e 12 de outubro

Local: Ginásio Poliesportivo Municipal – Serra Sede

Entrada gratuita

Classificação livre

Programação

10/10 (sexta-feira), das 16 às 23h

16h: Abertura e DJ Wellington Luy

19h: Show Banda 80A+

21h: Show Zé Felipe e Romário

23h: Encerramento

11/10 (sábado), das 14 às 23h

14h: Abertura e DJ Wellington Luy

15h: Show Infantil Macakids

19h: Show Trio Mafuá

21h: Show Alex Salles

23h: Encerramento

12/10 (domingo), de 12 às 20h

12h: Abertura com recepção – pintura de rosto, bola mania, pipoca e algodão doce

DJ Wellington Luy ao longo do dia

13h: Show Infantil Palhaço Passarin – “As Fantásticas Histórias Mágicas”

15h: Show Infantil Palhaço Passarin – “Circo na Praia”

16h: Show D’Moleque

18h30: Show Mistura Perfeita

20h: Encerramento