Serra Gourmet Festival oferece música, gastronomia e diversão para toda família
Entre os dias 10 e 12 de outubro, o Ginásio Poliesportivo Municipal, na Serra Sede, será palco da 3ª edição do Serra Gourmet Festival. Com entrada gratuita, o evento vai reunir gastronomia, artesanato e shows com atrações para adultos e crianças.
A abertura do Serra Gourmet Festival, no dia 10 de outubro, contará com a Banda 80A+, com repertório repleto de sucessos nacionais e internacionais dos anos 80, além dos clássicos sertanejos de Zé Felipe e Romário.
No dia 11, a programação segue com a apresentação do grupo infantil Macakids, que há 15 anos encanta a criançada com sua proposta educativa e sustentável, seguida pelos shows de Alex Salles e o forró do Trio Mafuá, que prometem animar o público com o melhor do pé de serra.
Fechando o evento com chave de ouro, no domingo (12), Dia das Crianças, haverá uma programação especial dedicada aos pequenos, a partir das 12 horas. A diversão começa com pintura de rosto, bola mania, além da distribuição de pipoca e algodão doce. Em seguida, o público poderá se encantar com os espetáculos infantis ‘As Fantásticas Histórias Mágicas’, que une circo, teatro, música e contação de histórias, e ‘Circo na Praia’, ambos com o Palhaço Passarin. A programação se encerra com os shows de samba e pagode dos grupos D’Moleque e Mistura Perfeita.
Nos intervalos entre os shows, o DJ Wellington Luy vai comandar as picapes, garantindo muita música e animação para o público. E, além de boa música, o Serra Gourmet Festival oferece ao público uma experiência completa com gastronomia variada, cervejas artesanais e produtos da economia criativa local.
Serviço
3ª edição do Serra Gourmet Festival
Data: 10, 11 e 12 de outubro
Local: Ginásio Poliesportivo Municipal – Serra Sede
Entrada gratuita
Classificação livre
Programação
10/10 (sexta-feira), das 16 às 23h
16h: Abertura e DJ Wellington Luy
19h: Show Banda 80A+
21h: Show Zé Felipe e Romário
23h: Encerramento
11/10 (sábado), das 14 às 23h
14h: Abertura e DJ Wellington Luy
15h: Show Infantil Macakids
19h: Show Trio Mafuá
21h: Show Alex Salles
23h: Encerramento
12/10 (domingo), de 12 às 20h
12h: Abertura com recepção – pintura de rosto, bola mania, pipoca e algodão doce
DJ Wellington Luy ao longo do dia
13h: Show Infantil Palhaço Passarin – “As Fantásticas Histórias Mágicas”
15h: Show Infantil Palhaço Passarin – “Circo na Praia”
16h: Show D’Moleque
18h30: Show Mistura Perfeita
20h: Encerramento