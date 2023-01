SERRA | Hospital Jayme Santos Neves lança edital de Residência Médica 2023

Médicos que sonham com a especialização devem ficar atentos ao edital lançado pela Secretaria da Saúde (Sesa) do processo seletivo de Residência Médica 2023 no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado na Serra. A Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), organização social que administra o hospital, informa que há 17 vagas distribuídas nas especialidades de radiologia e diagnóstico por imagem, ortopedia e traumatologia, cirurgia geral e clínica médica.

As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas exclusivamente via internet até o dia 22 de janeiro de 2023, por meio do site www.consesp.com.br. A prova será realizada no dia 1º de fevereiro de 2023, na cidade de Vitória. O edital completo e outras informações podem ser encontradas no site/link: https://www.consesp.com.br/site/index.php?pg=concursos/info&codigo=3974

Este é o décimo ano em que o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves oferta vagas de residência médica. No primeiro ano, em 2014, foram sete vagas nas especialidades de ortopedia e traumatologia, radiologia e diagnóstico por imagem e cirurgia vascular.

O diretor do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) do Hospital Jayme, o médico Alexandre Maulaz Barcelos, destacou que o processo de credenciamento na Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) é extenso e extremamente complexo.

“Nosso objetivo é formar profissionais éticos, com capacidade técnica e uma visão humanizada sobre saúde. Em 2023, o Hospital Dr. Jayme alcançará a marca de 108 médicos especialistas formados na instituição. Fazer medicina exige conhecimento, aprimoramento constante e, sem dúvida, amor pela profissão”, completou Barcelos.

A residência médica se enquadra na modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, e é caracterizada pelo treinamento em serviço sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional.

Serviço: Residência Médica 2023 no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

Inscrição: 15/01/2023 a 22/01/2023

Edital: disponível em www.consesp.com.br

Quadro de vagas