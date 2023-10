SERRA | Inscrições abertas para curso gratuito de depilação egípcia e design de sobrancelhas

today26 de outubro de 2023 remove_red_eye124

A prefeitura da Serra em parceria com o Senac está oferecendo um curso gratuito de design de sobrancelhas e depilação egípcia. As inscrições seguem até o dia 1º de novembro.

O curso será realizado no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cramvis), de segunda a sexta-feira, com turmas pela manhã e tarde. No total são 30 vagas, sendo 15 para cada um dos turnos.

Para se inscrever as interessadas devem comparecer ao Cramvis levando documento de identidade, CPF e comprovante de escolaridade. O espaço fica na Rua Maestro Antônio Cícero, 79, Serra Sede, ao lado do Fórum. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (27) 99836-2909.

A iniciativa visa capacitar mulheres para o mercado de trabalho, oferecendo uma oportunidade gratuita de qualificação profissional. O curso é gratuito e aberto a todas as interessadas com idade igual ou superior a 16 anos e que tenham o ensino fundamental completo.

As aulas começam no dia 6 de novembro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas, no horário matutino, e das 13 às 17 horas, no vespertino.

foto Freepik