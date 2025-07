SERRA | Inscrições abertas para curso que ensina fazer queijo, iogurte, manteiga e mais

A Prefeitura da Serra oferece uma oportunidade gratuita para quem quer aprender a transformar o leite em produtos como iogurte e queijo. O “Curso de Derivados do Leite” será realizado entre os dias 4 e 6 de agosto, das 8h às 17h, no Sítio Morro do Céu, na localidade de Itaiobaia.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (27) 3291-2322 ou pelo e-mail [email protected]. Mas atenção: as vagas são limitadas. Gratuita, a capacitação é voltada para agricultores familiares, moradores da região e demais interessados em aprender técnicas de processamento de leite.

Durante os três dias de formação, os participantes vão aprender conceitos teóricos, como legislação sanitária e composição nutricional do leite, e conhecimentos práticos para fabricação de queijo minas, ricota, muçarela, iogurte, requeijão, manteiga e doce de leite.

O curso é resultado da parceria da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Especial de Agricultura, Agropecuária, Aquicultura e Pesca (Seap), com o Senar/ES, Incaper e o Governo do Estado do Espírito Santo.

PROGRAMAÇÃO

04/08 (segunda-feira) – 8h às 17h

– Legislação federal, estadual e municipal aplicada ao DIPOA (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal);

– Boas práticas no processamento de leite;

– Composição e valor nutricional do leite;

– Teste de acidez;

– Filtração, resfriamento, transporte e pasteurização.

05/08 (terça-feira) – 8h às 17h

– Fabricação de queijo minas frescal e meia cura;

– Fabricação de muçarela e ricota;

– Fabricação de soro fermentado;

– Requeijão em barra e cremoso.

06/08 (quarta-feira) – 8h às 17h

– Fabricação de iogurte, manteiga;

– Doce de leite pastoso (em barra e tipo pingo).

