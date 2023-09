SERRA | Inscrições até dia 15 de setembro para cursos gratuitos de cozinheiro e garçom

A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur), em parceria com o Governo do Estado, está com inscrições abertas para 420 vagas em cursos gratuitos de cozinheiro e garçom, por meio do Programa Qualificar ES.

As inscrições acontecem até nesta sexta-feira (15) no site do Qualificar ES www.qualificar.es.gov.br . O resultado das inscrições sai no mesmo site no dia 19 de setembro, onde também serão realizadas as matrículas nos dias 20 e 21. As aulas começam no dia 26.

Para conseguir a vaga, a pessoa deve ser moradora do município da Serra, ter mais de 16 anos e ser alfabetizado. Caso nunca tenha se inscrito em nenhum curso do Programa Qualificar ES, é preciso fazer um cadastro prévio neste link: https://inscricao.secti.es.gov.br/cadastrar .

Programa Qualificar ES

– 420 vagas em cursos de garçom e cozinheiro

– Inscrições: pelo link www.qualificar.es.gov.br até sexta-feira (15)

– Requisitos: ser morador da Serra, ter mais de 16 anos e ser alfabetizado. Quem ainda não tem cadastro no programa deve fazer pelo link https://inscricao.secti.es.gov.br/cadastrar

– Divulgação dos resultados: dia 19 de setembro

– Matrículas: dias 20 e 21

– Início das aulas: dia 26