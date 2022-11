SERRA | Materno Infantil completa 9 meses e chega a 3 mil nascimentos

Nesta sexta (19), o Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), a maior maternidade pública do Espírito Santo, completará nove meses de funcionamento. Uma marca que foi alcançada em grande estilo: com o nascimento do bebê 3 mil, na manhã desta quinta (18), às 8h37, com 2.665 quilos e 48 centímetros.

Mais uma menina, marcando a história do hospital, em Colina de Laranjeiras. A bebê mil, Liz Stella, nasceu em maio. Já a de número 2 mil, a pequena Beatriz, em agosto deste ano.

Nesta quinta-feira, a pequena Maria Júlia Barcelos Silveira nasceu de parto normal, bem apressada para conhecer a mamãe, a técnica de enfermagem Maria da Penha Barcelos Vieira, 45 anos, e o papai, o auxiliar administrativo Vander Rodrigues da Silveira, 49 anos.

“Eu ainda não estou acreditando! O parto dela estava agendado para dia 30, mas Deus preferiu que ela viesse logo, com 37 semanas e quatro dias (risos). Ontem (quarta, dia 17), fiz minha 8ª consulta do pré-natal, na Unidade Regional de Saúde de Feu Rosa, onde moro. Entrei em trabalho de parto ontem, mas, como trabalho há 14 anos em maternidade, sabia que ainda não estava na hora dela nascer. Ficamos em casa, quietinhas, até a manhã de hoje. Já cheguei ao Materno quase ganhando (risos), com dilatação total. Estamos ótimas! Ela, mamando, o pai, babando (risos)”, contou a mamãe de primeira viagem.

As cenas da correria dos momentos que antecederam o parto ainda não saíram da cabeça do papai Vander que, perto de completar 50 anos, tornou-se pai.

“Eu quase fiz o parto (risos). A bolsa dela estourou quando ainda estávamos no carro. Só foi o tempo de entrar. Em menos de 10 minutos, eu estava com nossa filha nos braços. Eu até cortei o cordão umbilical! Foi tudo maravilhoso. Mais um capítulo nas nossas vidas que está sendo escrito”, explicou Vander.

Diferencial no atendimento humanizado

O Materno Infantil destaca-se pelo seu atendimento humanizado durante 24 horas por dia, todos os dias da semana. A participação voluntária de doulas já é uma realidade do hospital, que preza pelo serviço de excelência que vai desde a estrutura física até sua capacidade técnica.

Com esse importante equipamento de saúde, as famílias serranas também podem contar com atendimento de pré-natal de alto risco; exames de ultrassonografia para gestantes que são acompanhadas pelas equipes das Unidades de Saúde; follow-up para os recém-nascidos de risco; testes da orelhinha, pezinho, linguinha e coraçãozinho; vacinação; registro do bebê em cartório.

Muito em breve será inaugurado o banco de leite humano, marcando mais uma conquista para a saúde dos novos moradores do município.

Capacidade

Neste primeiro momento, o HMMI contará com 60 leitos para alojamento de gestantes e puérperas de risco habitual; Centro Obstétrico com três salas cirúrgicas e sete quartos PPP (de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto); exames de imagem e laboratoriais e sala de vacina.

Quando estiver operando na sua totalidade, o Hospital Municipal Materno Infantil terá a capacidade mensal para 638 internações obstétricas de risco habitual e 255 de risco alto, além de 51 internações de cirurgia pediátrica; 128 internações de ginecologia clínica e cirúrgica; 55 internações em Unidade de Terapia Neonatal (UTIN); 51 internações de Tratamento Intermediário Neonatal Convencional (UCINCO); 26 internações em Unidades de Tratamento Intermediário Neonatal Prematuro (UCINCA), ou leito-canguru; 51 internações em Unidade de Terapia Intensiva Adulta (UTI); isso sem contar com as 3.240 consultas de pronto-socorro e 2.304 consultas em ambulatório de especialidades.

fotos divulgação