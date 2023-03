SERRA | Obras do binário da Avenida Norte Sul avançam

today16 de março de 2023 remove_red_eye31

Por conta da intervenção, algumas ruas estão interditadas

As obras do binário da Avenida Norte Sul estão a todo vapor. Para dar andamento a esse grande investimento, algumas ruas estão sendo interditadas, em Jardim Limoeiro. Por isso, quem transita pelo bairro deve ficar atento.

As interdições estão acontecendo, neste momento, nas ruas Pedro Zangrande, Manoel Bandeira, São Pedro e Acácio Godim, sendo que o fechamento total é apenas na São Pedro e na Acácio Godim.

A obra, com investimentos da ordem de R$ 69 milhões, vai contar com diversas intervenções para dar mais fluidez ao trânsito na região, que é intenso durante a semana, sobretudo no início do dia e à noite.

As melhorias acontecerão no trecho que vai da entrada da Arcelor Mittal Tubarão, em Carapina, até o cruzamento da rodovia ES-010, em Jardim Limoeiro, que ser tornará mão única em três faixas no sentido Vitória x Serra.

O projeto prevê, ainda, que os motoristas que seguirem no sentido oposto desse trecho terão que passar pela Avenida Lourival Nunes (paralela à Norte Sul), que também vai passar a ter três faixas. Serão cerca de dois quilômetros que receberão alteração.

Também faz parte da obra uma grande intervenção de macrodrenagem e reabilitação de vias, o que diminuirá drasticamente os alagamentos e represamento de água que ocorrem na região.

Restauração e revitalização do asfalto

O projeto do binário da Avenida Norte Sul também inclui a restauração e revitalização do piso asfáltico de todas as ruas entre a Lourival Nunes e a Avenida Norte Sul, além do entroncamento da Avenida Metalúrgica e a ES-010.

Alguns segmentos da macrodrenagem serão feitos por método não destrutivo nas vias de grande intensidade de trânsito local, como nas avenidas. Brigadeiro Eduardo Gomes e Norte Sul, buscando diminuir as interferências do trânsito local. As obras deverão ser concluídas até o final deste ano.

Confira as ruas de Jardim Limoeiro com interdição:

1) Rua Pedro Zangrande – entre a Avenida Brigadeiro e a Avenida dos Metalúrgicos – interdição total e interdição parcial na Avenida dos Metalúrgicos.

2) Rua São Pedro – interdição parcial entre Avenida Brigadeiro e a Rua Londrina / interdição total entre as ruas Londrina e Humberto de Campos.

3) Rua Acácio Godim – interdição parcial entre as ruas Pedro Zangrande e Castelo.

4) Rua Acácio Godim (lateral do supermercado Sempre Tem) – interdição total (apenas trânsito das indústrias locais).

5) Rua Manoel Bandeira – interdição parcial.